Телеведущую со скандалом сняли с рейса из-за аллергии на арахис

49-летнюю ведущую прогноза погоды на телеканале BBC Джорджи Палмер вместе с семьёй сняли с рейса в Лондоне по абсурдной причине. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail (DM).

Телеведущая Джорджи Палмер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Georgie Palmer

Палмер летела в Турцию вместе с мужем и двумя дочерями, у одной из которых сильная аллергия на арахис. Телеведущая обратилась к бортпроводникам с просьбой объявить пассажирам, чтобы те не ели орехи во время полёта, однако сотрудники отказали ей в этой просьбе. Обеспокоенная мать решила самостоятельно сообщить свою просьбу соседям по креслам, которые передавали информацию по цепочке. Дело дошло до капитана, который в резкой форме попросил всю семью, "угрожающую комфорту пассажиров", покинуть самолёт.

"То, как с нами обращались, было отвратительно. Капитан решил, что из-за аллергии моей дочери он не хочет лететь с ней на борту. Когда он узнал, что я разговаривала с другими пассажирами, он накричал на меня из кабины. Он был очень зол," — рассказывает Палмер.

Телеведущей и её семье удалось улететь только на следующий день с другой авиакомпанией, которая заботливо учла пожелания пассажиров. Однако новые билеты и ночёвка в отеле аэропорта стоили семейству около 570 тысяч в пересчёте на рубли.