Телеведущую со скандалом сняли с рейса из-за аллергии на арахис
DM: Ведущую прогноза погоды с семьёй сняли с рейса из-за просьбы не есть арахис
Телеведущую выгнали из самолёта из-за просьбы не есть арахис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei A. Tkachenko
49-летнюю ведущую прогноза погоды на телеканале BBC Джорджи Палмер вместе с семьёй сняли с рейса в Лондоне по абсурдной причине. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail (DM).
Телеведущая Джорджи Палмер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Georgie Palmer
Палмер летела в Турцию вместе с мужем и двумя дочерями, у одной из которых сильная аллергия на арахис. Телеведущая обратилась к бортпроводникам с просьбой объявить пассажирам, чтобы те не ели орехи во время полёта, однако сотрудники отказали ей в этой просьбе. Обеспокоенная мать решила самостоятельно сообщить свою просьбу соседям по креслам, которые передавали информацию по цепочке. Дело дошло до капитана, который в резкой форме попросил всю семью, "угрожающую комфорту пассажиров", покинуть самолёт.
"То, как с нами обращались, было отвратительно. Капитан решил, что из-за аллергии моей дочери он не хочет лететь с ней на борту. Когда он узнал, что я разговаривала с другими пассажирами, он накричал на меня из кабины. Он был очень зол," — рассказывает Палмер.
Телеведущей и её семье удалось улететь только на следующий день с другой авиакомпанией, которая заботливо учла пожелания пассажиров. Однако новые билеты и ночёвка в отеле аэропорта стоили семейству около 570 тысяч в пересчёте на рубли.
Ранее Life.ru рассказывал про похожее происшествие в аэропорту Стамбула. Там трёх россиянок, летящих в Канкун, сняли с рейса без объяснения причин.