Руководство Шатов заранее планировало изъять паспорт у Скотта Риттера, чтобы не дать ему поехать в Россию для участия в ПМЭФ. Об этом заявил сам бывший разведчик ВС США в эфире Ask the Inspector, опубликованном в социальной сети Х.

"Это было запланированной засадой. Я имею в виду, что это не было спонтанным административным решением. Это был запланированный акт со стороны Правительства США, чтобы помешать мне сесть на самолёт и принять участие в мероприятии", — полагает Риттер.