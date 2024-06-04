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Регион
4 июня, 09:37

Риттер рассказал, почему США не позволили ему полететь в Россию на ПМЭФ

Риттер заявил, что его снятие с рейса было "запланированной засадой" Вашингтона

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Фото © Telegram / Scott Ritter

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Фото © Telegram / Scott Ritter

Руководство Шатов заранее планировало изъять паспорт у Скотта Риттера, чтобы не дать ему поехать в Россию для участия в ПМЭФ. Об этом заявил сам бывший разведчик ВС США в эфире Ask the Inspector, опубликованном в социальной сети Х.

"Это было запланированной засадой. Я имею в виду, что это не было спонтанным административным решением. Это был запланированный акт со стороны Правительства США, чтобы помешать мне сесть на самолёт и принять участие в мероприятии", — полагает Риттер.

По его мнению, Вашингтон боялся за возможный урон своей репутации, который мог нанести бывший разведчик, рассказав что-нибудь особенное про Правительство США на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Тем не менее Риттер заявил, что собирается посетить Россию в любом случае, даже если это произойдёт позже, чем он планировал.

В Кремле отреагировали на инцидент с Риттером: США сейчас являются враждебной страной
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Ранее в аэропорту Нью-Йорка Скотта Риттера сняли с рейса в Россию, забрав у него паспорт. По его словам, полицейские даже не объяснили никаких причин его задержания. Бывшего разведчика ВС США проводили к выходу из воздушной гавани, так и не вернув ему документ. ПМЭФ в Санкт-Петербурге будет проходить с 5 по 8 июня. О своём участии в нём заявили представители 136 стран мира.

Владимир Озеров
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