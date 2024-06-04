В Кремле отреагировали на инцидент с Риттером: США сейчас являются враждебной страной Песков: США для России сейчас являются враждебной страной 4 июня, 09:31 Скотт Риттер. Обложка © Telegram / Scott Ritter

США являются для России враждебной страной. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на запрет Госдепа на вылет экс-разведчика Скотта Риттера в РФ.

Песков считает, что на бывших сотрудников спецслужб могут распространяться ограничения на выезд, тем более во "вражескую страну", которой РФ является для Штатов.

"А мы сейчас для них являемся вражеской страной — так же, как и они для нас", — указал представитель Кремля.

Напомним, ранее ветерана американской разведки Скотта Риттера сняли с самолёта в аэропорту Нью-Йорка, не позволив ему вылететь в Россию для посещения Петербургского международного экономического форума – 2024. По словам бывшего морпеха, офицеры таможенного управления полиции действовали по приказу Госдепартамента США.