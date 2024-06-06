Тест: Расскажите про себя, а мы скажем, кем вы будете в следующей жизни
Вам интересно, кем или чем вы можете стать в следующей жизни? Пройдите этот причудливый и весёлый тест, чтобы узнать своё будущее воплощение. Подчищайте свою карму и приготовьтесь к путешествию по космическому циклу перерождений!
Мы часто интересуемся тем, какими были наши предыдущие воплощения. Может, пора перестать жить прошлым и взглянуть в будущее? Вернётесь ли вы величественным орлом, парящим в небе, мудрым старым дубом или крошечным муравьём, провинившимся в прошлых жизнях? Каждый вопрос расскажет немного больше о вашей сущности и поможет вам открыть свою истинную будущую форму. Итак, пристегнитесь, ваша следующая жизнь на расстоянии одного клика!
Все мы хотим узнать что-то новое о себе, своих будущих и прошлых воплощениях. Проходя тесты, вы открываете те закоулки своей души, которые были старательно скрыты. Например, ранее Life.ru составил не менее интересный квиз, пройдя который, можно проверить, насколько хорошо вы знаете знаменитые фразы няни Вики.
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