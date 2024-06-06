Тест: Расскажите про себя, а мы скажем, кем вы будете в следующей жизни

Мы часто интересуемся тем, какими были наши предыдущие воплощения. Может, пора перестать жить прошлым и взглянуть в будущее? Вернётесь ли вы величественным орлом, парящим в небе, мудрым старым дубом или крошечным муравьём, провинившимся в прошлых жизнях? Каждый вопрос расскажет немного больше о вашей сущности и поможет вам открыть свою истинную будущую форму. Итак, пристегнитесь, ваша следующая жизнь на расстоянии одного клика!