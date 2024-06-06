Разведёнки поведали, что довело их до ручки, и это нужно знать ради безопасности

Каждый, кто вступает в брак, надеется на счастливое будущее. Но иногда всё идёт не по плану: люди меняются, случаются трагедии, кто-то предаёт. Люди из сообщества BuzzFeed рассказали о моментах, когда поняли, что их брак окончен. Вот десять их историй, которые заставят открыть рот от удивления… И разочарования.

"Мне было плохо, а он ушёл"

Тревожные звоночки в браке. Истории читателей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BGStock72

"Однажды я сильно отравилась. Мне было так плохо, что я могла бы оказаться в больнице. Я просила мужа подержать меня за руку, потому что мне было страшно. Но он ушёл в магазин. Через два месяца он сказал, что его парикмахерша Уитни больна раком и ей осталось недолго. Он хотел быть с ней в последние минуты. На самом деле у неё не было рака, и она обманула его на тысячи долларов. Тогда я поняла, что всё кончено", — fizzy59.

"Её больше волновал олень, чем я"

"Однажды олень прыгнул через лобовое стекло моей машины и погиб. Смерть животного потрясла мою жену больше, чем то, что я мог бы погибнуть. Тогда я должен был всё понять", — ericmcauliffe.

"Её не впечатлил мой успех"

Как понять, что брак окончен. Личные истории. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockLite

"После долгих лет финансовых трудностей нашёл отличную работу. Однажды я радостно сообщил жене, что получил премию в $100 000 и что мы сможем погасить все долги. Её реакция: "И это всё?" В тот момент я понял, что наш брак обречён", — superjaguar70.

"Она не смогла поддержать меня в горе"

"Моя дочь умерла от передозировки наркотиков, оставив пятилетнюю внучку. Тогда моя бывшая сказала: "Люди, которые не ставят своих детей на первое место, не заслуживают жизни". Я понял, что больше не хочу прикасаться к ней", — stylishchef70.

"Он надавил на мою слабость"

Сигналы разрыва: когда пора уходить. Фото © Shutterstock / FOTODOM /

"Однажды я рассказала мужу, как лошадь случайно ударила меня и я в ответ на боль ударила её. Мне было стыдно за свою реакцию, и я поделилась этой историей с ним. На следующий вечер, во время спора, он сказал: "Большинство взрослых не бьют своих лошадей." Это глубоко ранило меня, и я поняла, что больше не могу быть с ним", — awfulknight65.

"Он сказал, что больше не будет мыть посуду"

"После свадьбы и возвращения с медового месяца муж сказал, что больше никогда не будет мыть посуду, и ожидал, что я стану делать всю домашнюю работу сама. До этого мы жили вместе восемь месяцев. Я думала, он шутит. Оказалось, нет", — radiantcoach30.

"Он не слушал мои любимые песни"

Моменты прозрения: конец брака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maples Images

"Когда муж вернулся с войны в Персидском заливе, я узнала, что он никогда не слушал кассету с моими любимыми песнями, которую я ему отправила. Я оставалась с ним ещё четыре года, но однажды ночью он решил, что мы будем заниматься сексом, хотя я не хотела. Я лежала под ним, плакала и ждала, когда всё закончится. Через несколько дней я сказала ему, что ухожу", — radmeat94.

"Он лгал мне с самого начала"

Фото © Shutterstock / FOTODOM /

"Мы поженились через три месяца, потому что я узнала, что забеременела. В день нашей свадьбы у меня случился выкидыш. Он просто ушёл, не поддержав меня. На следующий день он улетел, чтобы провести День святого Валентина с друзьями в другом городе. Я осталась одна в нашем новом доме. К счастью, тогда ко мне приехала подруга. Он назвал меня безумной за то, что я плакала. Позже я узнала, что он врал мне и изменял", — smellyprincess222.

"Ей не нужен был калека"

"Наш брак шёл хорошо, и мы решили купить дом. В день переезда я повредил спину, что привело к травме спинного мозга. Жена была рядом после операции, но боль осталась. Она сказала, что не для того выходила замуж, чтобы ухаживать за калекой. Я игнорировал её слова, но это меня тревожило. Однажды она сказала: "Я устала слышать о твоей боли. Ой, я это вслух сказала?" Я подал на развод. Сейчас я женат на любящей женщине уже девять лет", — sparklyfan676.

"Он не помог мне после родов"

Истории людей, решивших развестись. Фото © Shutterstock / FOTODOM /

"Я родила нашего последнего ребёнка на шесть недель раньше срока. К счастью, с девочкой всё было в порядке. Когда я должна была идти домой без неё, муж не позволил медсестре отвезти меня в коляске, потому что домой шла только я, а не мы с дочерью. Я вышла из больницы после восьми дней, проведённых там из-за преждевременных родов, и пошла домой пешком. Одна", — edgyqueen53