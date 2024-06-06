6 невероятно ядовитых растений, которые лучше выкинуть из дома, если жизнь дорога

К подбору комнатных растений нужно подходить внимательно. Нельзя покупать их наобум, обращая внимание только лишь на красоту. Даже самый внешне безобидный цветок может оказаться опасным растением, чьи термоядерные свойства угробят ваш иммунитет. Каких "зелёных друзей" в квартире лучше не держать?

1. Монстера

Ядовитое домашнее растение монстера вызывает отравление организма, когда попадает на слизистую оболочку. Фото © Freepik / ededchechine

Ядовитое растение монстера внешне выглядит довольно безобидно. Листья у него большие и симпатичные. Однако в них содержится крайне вредное вещество, с которым лучше не соприкасаться, — оксалаты кальция. Если оно попадёт на слизистую, то вызовет отравление организма. Особенно опасно соприкасаться с такими цветами детям и питомцам.

2. Ядовитое растение дурман

Опасный домашний цветок дурман вызывает те же симптомы, что и при употреблении горячительных напитков. Фото © Wikipedia

Такое растение умеет пускать пыль в глаза неопытным дачникам и садоводам. Оно выглядит весьма красиво. Бутоны у дурмана бывают двух оттенков — бело-жёлтые или тёмно-голубые. Дело в том, что ядовитое растение вызывает страшные симптомы. Человек, на чью слизистую попал сок цветка, почти мгновенно отравляется. Он чувствует себя как одурманенный. У него расширяются зрачки, заплетается язык, нарушается равновесие. Возможны даже потеря сознания и судороги.

3. Фикус — опасное комнатное растение

Цветок фикус в домашних условиях вызывает аллергию и удушье. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mid Tran Designer

Весьма популярное комнатное растение фикус в квартиры покупают многие люди. Оно выглядит красиво, очищает воздух и даже впитывает излучение от компьютера. Однако мало кто знает, что такой цветок весьма ядовит. Причём как для взрослых людей, так и для детей, животных. Соприкасаться с листьями фикуса нельзя. Сок цветка может вызвать сильную аллергию, а в некоторых случаях даже удушье. Если случайно дотронулись до листка, то нужно срочно бежать в ванную и мыть руки.

4. Ядовитый адениум

Комнатное растение адениум очень популярно у домохозяек. Оно кажется безобидным, но при попадании в организм вызывает острую боль. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Somkiat

Другой ядовитый домашний цветок — адениум — тоже весьма популярен у домохозяек. Он кажется безобидным из-за красивого внешнего вида. Цветы у растения обычно красно-белые с узорами.

Цветок имеет ядовитые лепестки. В домашних условиях адениум выделяет сок, который при попадании на слизистую может вызывать сильную боль, а в отдельных случаях даже смерть. Некоторые племена в Африке до сих пор используют сок растения, чтобы намазать им стрелы и нанести врагу максимальный урон.

5. Молочай беложилковый

Комнатное растение молочай беложилковый похоже на пальму и выглядит мило. Но при соприкосновении с кожей может вызывать ожоги. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Foxy

Ядовитое комнатное растение выглядит довольно мило. Молочай внешне похож на традиционную пальму. Многие домохозяйки выбирают его потому, что особо ухаживать не нужно и растение развивается само по себе. Однако такой цветок весьма опасно хранить дома. При соприкосновении с ним на коже могут появиться покраснения и даже ожоги. Если молочай попадёт на слизистую оболочку, то у человека может начать болеть голова, появится рвота.

6. Олеандр — тоже ядовит, если держать дома

Цветы олеандра в домашних условиях очень опасны. Если кто-то проглотит их, то может умереть. Фото © Pxhere

Олеандр весьма популярен во всей России. Растение привлекает внимание домохозяек красивыми розовыми лепестками. Но цветок опасен по двум причинам. Если проглотить всего один лепесток, то можно погибнуть. Поэтому растение особенно опасно держать в квартире тем, у кого есть дети или домашние питомцы. К тому же летом олеандр начинает цвести, поэтому есть высокий риск возникновения аллергии.