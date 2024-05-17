6 домашних растений, которые нужно поставить на подоконник, ведь так они привлекут удачу в ваш дом Хотите привлечь удачу в дом? Поставьте эти шесть растений на подоконник, и положительная энергия будет влетать в ваше жильё через окна. Какие именно — разбирается Life.ru. 17 мая, 14:00 Растения, которые приносят удачу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Домашние растения не только украшают интерьер, но и приносят в дом гармонию, радость и удачу. Многие верят, что некоторые цветки способны улучшить энергетику, привлечь благополучие и даже защитить от негативных воздействий. Вот шесть потенциальных зелёных питомцев, которые стоит разместить на подоконнике, чтобы привлечь удачу в ваш дом.

Денежное дерево

Привлекайте богатство с денежным деревом. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Денежное дерево, или крассула, известно своими мясистыми листьями, напоминающими монеты. Это растение символизирует богатство и финансовое благополучие. Согласно фэншуй денежное дерево должно быть размещено на юго-восточном окне. Оно усиливает поток положительной энергии, влетающей в ваш дом, и помогает привлечь финансовую удачу. Регулярно протирайте листья, чтобы энергия денег не застаивалась. Также можно положить несколько монет в горшок, чтобы усилить действие растения.

Бамбук счастья

Усильте поток удачи с бамбуком счастья. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Бамбук счастья — это даже не настоящий бамбук, а разновидность драцены. Тем не менее он символизирует удачу, процветание и здоровье. Лучше всего ставить его в воду, добавив несколько камней для устойчивости. Бамбук счастья привлекает потоки положительной энергии через окно, особенно если его стебли связаны красной или золотой лентой.

Орхидея

Гармония и любовь с орхидеей. Фото © Freepik

Орхидея не только прекрасна, но и считается растением, привлекающим любовь и гармонию. Разместите орхидею на восточном или юго-восточном подоконнике, чтобы активировать энергию роста и процветания, входящую через окно. Орхидеи требуют особого ухода, но их красота и положительное воздействие на энергетику дома стоят затраченных усилий.

Алоэ вера

Защитите дом от негатива с алоэ вера. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Алоэ вера известно своими лечебными свойствами, но мало кто знает, что это растение также защищает дом от негативной энергии. Оно поглощает вредные вещества из воздуха и создаёт вокруг себя атмосферу спокойствия, усиливая приток позитивной энергии через окно. Алоэ вера лучше всего растёт на светлых подоконниках, а его уход не требует особых усилий.

Фикус

Благополучие и уют благодаря фикусу в вашем доме. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Фикус — одно из самых популярных комнатных растений, которое привлекает в дом удачу и благополучие. Он улучшает качество воздуха, нейтрализует негативную энергетику и создаёт уютную атмосферу. Фикус усиливает потоки положительной энергии, входящей через окна. Фикус любит светлые места, но не переносит прямых солнечных лучей, поэтому идеальным местом для него будет восточный или западный подоконник.

Плющ

Привлеките позитивную энергию с плющом. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Плющ символизирует долговечность и верность, а также защищает дом от негативной энергии. Это неприхотливое растение отлично очищает воздух и придаёт интерьеру уют, привлекая положительную энергию через окна. Плющ можно размещать на любом окне, но лучше всего он растёт на светлых подоконниках, без прямого солнечного света.

Домашние растения не только украшают ваш дом, но и усиливают поток положительной энергии, влетающей в него через окна. Правильно выбранные и расположенные растения помогут создать гармоничную атмосферу, улучшить качество жизни и привлечь в ваш дом удачу. Главное — не забывать ухаживать за своими зелёными друзьями, и они ответят вам взаимностью, даря радость и процветание.

Авторы Сергей Трофимов