10 растений, которые избавят вас от головной боли Какие растения могут избавить вас от головной боли и почему с некоторыми из них нужно быть осторожными — расскажет Life.ru. 19 мая, 21:26 Растения не только благотворно влияют на человека, но и избавляют его от головной боли. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Растения — настоящие лекари для человека. Выделяя в воздух ароматические вещества — фитонциды и эфирные масла, — они не только благотворно влияют на человека, но и избавляют его от головной боли.

Цветущий жасмин

Среди домашних растений и растений сада лидером по снятию головной боли является жасмин. Фото © Freepik

Среди домашних растений и растений сада лидером по снятию головной боли является жасмин. Пик его способности возвращать людям здоровье приходится на период цветения. Именно аромат цветков жасмина тонизирует и одновременно расслабляет сосуды, способствует снятию спазмов. Просто сядьте под цветущим кустом жасмина, расслабьтесь, закройте глаза и минут пятнадцать помечтайте о чём-нибудь хорошем, например об отпуске. Эффект гарантирован. Облегчение могут принести даже несколько цветков жасмина, размятых в пальцах.

Цветущие лимон и мандарин

Цветы лимона выделяют масла и гликозиды, которые обладают противовоспалительными свойствами. Фото ©

Домашние лимоны и мандарины — настоящая палочка-выручалочка для склонных к мигреням людей. Их цветы выделяют масла и гликозиды, которые обладают противовоспалительными свойствами и повышают стрессоустойчивость.

В период покоя эти же вещества цитрусовые выделяют через листья. Следует лишь слегка нагреть листок лимона или мандарина между ладоней, а потом растереть его и вдохнуть появившийся аромат.

Амазонская лилия

Чтобы снять головную боль, нужно лишь посидеть рядом с амазонской лилией в течение получаса. Фото © ogorod.guru

Прекрасно снимает головную боль амазонская лилия. О её способности снимать усталость и восстанавливать душевное равновесие ходят легенды. Эти свойства усиливаются, когда лилия цветёт.

У растения изысканные цветки, которые распускаются дважды в год. Трогать амазонскую лилию не надо. Чтобы снять головную боль, нужно лишь посидеть рядом с ней в течение получаса.

Лилии

Некоторые домохозяйки считают, что цветок лилии способен снять даже очень сильный приступ мигрени. Фото © Freepik

У многих лилий довольно резкий аромат, который часто вызывает аллергию. Но некоторые домохозяйки считают, что именно этот цветок способен снять даже очень сильный приступ мигрени. Причём необязательно, чтобы растение было в горшке. Даже срезанный цветок, принесённый из сада или купленный в магазине, достаточно долго выделяет в воздух ароматические вещества. Но с лилиями действительно нужно быть осторожными, ведь всё индивидуально. Между прочим, именно лилии выделяют большое количество сапонинов — биологически активных веществ, которые встречаются в женьшене.

Розмарин

Розмарин убивает вокруг себя все болезнетворные микроорганизмы. Фото © na-dache.pro

Розмарин недаром называют санитаром воздуха. Он убивает вокруг себя все болезнетворные микроорганизмы, включая грибки и вирусы. Если ваша головная боль свидетельствует о начавшейся простуде или ОРВИ, скорее спешите на встречу с розмарином. Ещё древние греки считали, что это растение снимает грусть, улучшает память и отгоняет кошмарные сны. Всё это благодаря эфирным маслам, которые розмарин выделяет в воздух. Особую пользу приносят цветы розмарина и его молодые побеги.

Герань

Вещества, которые выделяет цветущая герань в воздух, успокаивают, приводят сосуды в тонус. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если головная боль вызвана упадком сил или пониженным давлением, всего один или два горшочка герани в доме избавят вас от неё. Вещества, которые выделяет цветущая герань в воздух, успокаивают, приводят сосуды в тонус и дезинфицируют верхние дыхательные пути, избавляя человека от инфекций. А ещё герань может избавлять квартиру от неприятных запахов и даже от сырости.

Жимолость

Цветущая жимолость воздействует на человека сильнее, чем не цветущая. Фото © Wikipedia / Robert Flogaus-Faust

Если приступ головной боли застал вас в саду или в лесу, вылечить может куст жимолости. Причём замечено: чем старше куст, тем сильнее эффект. Цветущая жимолость воздействует на человека сильнее, чем не цветущая.

Чтобы избавиться от головной боли, достаточно побыть рядом с ней около 20 минут. С кустом жимолости не пообнимаешься, о чём некоторые ботаники очень жалеют, потому что действительно чувствуют особую энергию, исходящую от кустарника. Ну а ягоды жимолости прекрасно снимают повышенное давление.

Рододендрон

Под воздействием тепла листья рододендрона начинают источать эфирные масла. Фото © Wikipedia / Vulkano

Прекрасно лечит головную боль садовый рододендрон. Самое эффективное для этого время — когда температура воздуха поднимается до +20...+25 градусов. Под воздействием тепла листья рододендрона начинают источать эфирные масла. Рядом с рододендроном проходит тревога, успокаивается сердечный ритм, а головная боль быстро забывается. Сапонины, которые выделяет рододендрон, имеют лёгкий седативный эффект. Аромат рододендрона полезно вдыхать на ночь — это даст спокойный, крепкий сон. Но будьте осторожны: сам рододендрон ядовит.

Багульник болотный

Заросли багульника имеют удивительный, ни с чем не сравнимый и довольно сильный, насыщенный аромат. Фото © Wikipedia / Sten

Ядовит и багульник болотный. Но именно он может вам помочь во время приступа головной боли. Правда, в садах его не встретишь. Это таёжный кустарник, который встречается по всей Сибири. Заросли цветущего багульника представляют собой зрелище удивительной красоты, сравнимой с цветением сакуры. Заросли багульника имеют удивительный, ни с чем не сравнимый и довольно сильный, насыщенный аромат. Некоторые даже жалуются, что рядом с ним тяжело дышать. Эти ароматические вещества снимают спазм сосудов, расслабляют гладкую мускулатуру бронхов, успокаивают. А вот отвар из листьев, наоборот, тонизирует и возбуждает. Принимать его следует только по назначению врача.

Берёза

Берёза забирает у человека излишки энергии, расслабляет. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ну и, наконец, снять приступ мигрени, заставшей вас на прогулке, может обычная русская берёза. Если багульник нужно искать где-то в таёжных дебрях, то берёза растёт везде. Это дерево можно даже обнять. Считается, что берёза — тёмное, "женское" дерево. Оно забирает у человека излишки энергии, расслабляет. Эффект усиливается, когда берёза цветёт. А в мае это происходит почти по всей России. В это время дерево выделяет максимум активных веществ, которые ненавязчиво лечат всех, кто даже просто проходит мимо.

Авторы Майя Новик