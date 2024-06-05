Жёлтые подмышки и кетчуп: 9 рабочих способов отстирать белые вещи

Выведение пятен может быть порой сложным процессом, напрямую зависящим и от типа ткани: с синтетических свежее пятно удалится быстрее, чем с натуральных, а вот застарелое легче выводить с натуральных тканей.

Также необходимо помнить, что лучше всего смывать и отстирывать пятна в холодной воде, так как в тёплой проникновение проходит быстрее, тогда грязь вывести труднее. И, конечно, быстрее и качественнее получится избавиться от только что образовавшихся пятен, чем от въевшихся в ткань.

Ещё больше задачу усложняет цвет одежды. Например, с предметов гардероба светлого оттенка или, что ещё хуже, белого цвета просто так вывести пятна или следы пота не получится. Но мы готовы поделиться с вами рабочими лайфхаками!

Как отстирать шоколад с одежды

Рабочий способ, как отстирать шоколад с одежды, не испортив её. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DS Tkachuk

Чтобы отстирать белую, чёрную или любого другого оттенка футболку от пятна жирного, но такого вкусного растаявшего шоколада следуйте этим шагам: Отскребите остатки шоколада с помощью ножа или ложки.

Промойте пятно холодной водой, чтобы удалить лишнее.

Нанесите средство на пятно: можно использовать моющее средство для посуды или специальное средство для ткани.

Потрите пятно мягкой щёткой или тканью.

Оставьте чистящее средство на ткани на несколько минут, чтобы оно впитало пятно.

Постирайте футболку в стиральной машине на режиме для белого белья с добавлением отбеливателя, если уверены, что ткань переживёт это.

После стирки проверьте, не осталось ли пятна. Если пятно осталось, повторите процесс до полного удаления.

Годный лайфхак, как отстирать белую блузку

Сода, лимон и мыло: как убрать пятна с белой одежды, чтобы не было следов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / aomas

Один из хитрых способов отстирывания блузки от пятен — использование пасты из соды и воды. Такая смесь обладает отбеливающими свойствами и в силах помочь удалить даже въевшуюся грязь. Но помните, что перед использованием этого метода лучше провести тест на небольшом участке ткани, чтобы убедиться, что она не повредится.

Вот как сделать пасту: Смешайте небольшое количество соды с водой до получения консистенции пасты.

Нанесите её на пятно и аккуратно потрите.

Оставьте пасту на несколько минут, чтобы она впитала остатки грязи.

Затем постирайте блузку в стиральной машине, как обычно.

Жёлтые следы пота на подмышках — как убрать

Чем и как отстирать следы жёлтого пота в подмышках на белой футболке? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Victoria 1

Отстирывание жёлтых пятен от пота в подмышках на белой футболке может быть немного сложным, но есть несколько способов, которые могут помочь.

Уксус. Нанесите что-то мыльное на пятно (гель для посуды или хозяйственное мыло), а затем минут через 5 нанесите точечно уксус (9%) и оставьте минут на 10, затем постирайте. Ирина Лялина декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Лимонный сок. Выдавите свежий лимонный сок на пятна. Потрите пятна мягкой щёткой или тканью. Постирайте футболку, как обычно, в стиралке.

Как отстирать кетчуп с белой одежды?

Кетчуп, мороженое и шоколад: как избавиться от жирного пятна в домашних условиях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

5 июня отмечается День кетчупа. В честь этого радостного события мы решили поинтересоваться у эксперта, а как можно безопасно для одежды избавиться от такого пятна. Интересными способами с Life.ru поделилась декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.