Что такое синдром третьего человека: 7 пугающих историй, которые всё объяснят

Вы когда-нибудь слышали о синдроме третьего человека? Это явление, когда люди в экстремальных ситуациях ощущают присутствие кого-то, помогающего им выжить или предупреждающего об опасности. Рассказываем реальные истории, включающие точные слова тех, кто их пережил. Тогда-то и у вас получится понять, что такое синдром третьего человека, без лишних слов.

1. Ангел-хранитель в темноте

Что такое синдром третьего человека, или как ангел-хранитель помогает в жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / CrisZDe

"Как-то раз около часа ночи я шла одна в довольно безопасном районе. Вдруг заметила трёх парней, они шли в мою сторону. Мне было 18 лет, я никак не могла себя защитить, потому почувствовала абсолютный ужас, зная, что эти мужчины хотят причинить мне вред. Вдруг они остановились и один из них сказал: "Извините, ребята. Мы вас не заметили". Я смотрела на них в шоке, но они глядели не на меня, а на кого-то рядом со мной. Так я поняла, что стою не одна, хотя никого не видела. Эти мужчины видели моих невидимых спутников, и это всё, что меня волновало. Я слышала звуки тяжёлых мужских шагов, пока не дошла до дома. Я поблагодарила их и больше никогда не гуляла по ночам", — рассказывает девушка.

2. Совет из ниоткуда

"Однажды я облилась кипящим кофе. На мне была майка, так что по факту кожа была открыта. Я услышала женский голос, который сказал: "Холодная вода!" Я схватила стакан воды и вылила его на ожог. Вернувшись к маме, сказала: "Отличная идея — выплеснуть воду!" Она удивилась и ответила: "Я собиралась похвалить тебя, что быстро среагировала!" Она не то что ничего не говорила — она не знала, что у меня была холодная вода рядом! Думаю, это была моя тётя, которая недавно умерла, она-то меня и спасла от ожогов", — делится другая девушка.

3. Предчувствие на высоте

Реальные истории, которые рассказывают, что такое синдром третьего человека. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nivens

"Мы с мужем собирались лететь в Аргентину, он неожиданно купил билеты. Но как только он сказал мне об этом, я внезапно ответила: "Нет, не полечу. Сдавай билеты!" Я понятия не имела, откуда взялась эта мысль, она просто вырвалась из меня. Потом выяснилось, что именно этот рейс пропал над Андами. Это произошло 54 года назад, но судно так и не нашли. Не знаю, что это было, но это спасло мне жизнь", — рассказывает свою историю женщина.

4. Загадочный спаситель

"Мы с друзьями застряли в неблагополучном районе, когда подошёл пожилой мужчина, убедился, что нам помогли, и остался до прибытия эвакуатора. Позже, когда мы обсуждали ситуацию, выяснилось, что мы все видели разного человека: цвет костюма, шляпа, цвет волос, раса — всё в наших рассказах отличалось. Единственное, в чём мы сошлись, это его трубка. Кто бы он ни был, мы всегда будем ему благодарны", — вспоминает парень.

5. Ангел оттащил за шкирку

Мистические истории из жизни, от которых волосы встают дыбом: как нас спасают ангелы-хранители. Фото © Freepik

"Я переходила дорогу, когда почувствовала, что кто-то тянет меня за воротник обратно на тротуар. В этот момент на бешеной скорости по зебре проехала машина. Она точно бы сбила меня. Я обернулась, чтобы поблагодарить спасителя, но никого не увидела".

6. Невидимый герой

"Как-то раз зимой я ехал на машине, улетел с дороги в овраг и даже врезался в дерево. Кто-то нашёл меня, вытащил из машины и привёз домой. Тот человек спас мою жизнь, но спустя годы я так и не узнал, кто это был", — делится своей мистической историей пользователь Сети.

7. Рука помощи из ниоткуда

Как понять, что у тебя синдром третьего человека? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Love You Stock

"Однажды я запнулась и чуть не упала с лестницы, но кто-то схватил меня за руку. Это меня буквально спасло. Я почувствовала, как эта рука тянет меня вверх. Дома кроме меня никого не было!", — рассказывает ещё одну историю женщина.