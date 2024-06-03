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3 июня, 11:09

Экстрасенс Левин подкупил "Битву"? Почему единственного колдуна, кто ошибся, оставили в проекте

Финал самого мистического шоу страны состоится уже в эту субботу, 8 июня. Кто из претендентов поборется за синюю руку, а кто вылетит прямо в последний момент. Как обычно, без скандалов не обошлось.

Не успели зрители "Новой битвы экстрасенсов" отойти от предыдущего скандала, когда в дуэли схлестнулись православная ясновидящая Лиза Петрова и безголосая ведьма Николь Кузнецова. Многие из тех, кто следит за "Битвой", посчитали несправедливым, что именно рыжую бестию выгнали, ведь православная колдунья повела себя не лучшим образом. Она оскорбила Николь и сказала, что та "чернушница", хотя сама безголосая ведьма считает себя "белой" и не работает с нечистыми силами.

Почему поссорились на "Битве экстрасенсов" Лиза Петрова и Николь Кузнецова. Фото © Кадр из шоу "Новая битва экстрасенсов" / Rutube.ru

Почему поссорились на "Битве экстрасенсов" Лиза Петрова и Николь Кузнецова. Фото © Кадр из шоу "Новая битва экстрасенсов" / Rutube.ru

Между экстрасенсами разгорелся настоящий скандал со взаимными обвинениями и агрессией. Несмотря на то что обе прошли испытание на отлично, выгнали Николь и оставили "православную зазнобу", как её нарекли зрители в комментариях под выпуском.

И вот в полуфинале "Новой битвы экстрасенсов", кажется, новый скандал, возмутивший зрителей. На этот раз в его эпицентре — отсидевший в тюрьме русский колдун Максим Левин и деревенский староста Александр Саков.

В последнем выпуске Саша Саков вызвал на дуэль Максима Левина. И результаты оказались для зрителей неоднозначными. Фото © Кадр из шоу "Новая битва экстрасенсов" / Rutube.ru

В последнем выпуске Саша Саков вызвал на дуэль Максима Левина. И результаты оказались для зрителей неоднозначными. Фото © Кадр из шоу "Новая битва экстрасенсов" / Rutube.ru

Саков, объявивший о своей свадьбе с церковной певчей Ириной, тарологом, эзотериком и единственной ученицей победителя "Битвы сильнейших" Влада Череватого, оказался в чёрном конверте второй раз. В прошлый раз зрители на голосовании оставили Александра в проекте. Но получится ли у деревенского колдуна не вылететь из финала "Новой битвы экстрасенсов", если тот на магическую дуэль вызвал самого Левина?

Что думают зрители про решение "слить" Сакова и оставить Левина. Фото © "Новая битва экстрасенсов" / Rutube.ru

Что думают зрители про решение "слить" Сакова и оставить Левина. Фото © "Новая битва экстрасенсов" / Rutube.ru

Что не понравилось зрителям? В отличие от Максима, который единственный из всех экстрасенсов назвал неверную версию событий на испытании, оказавшись обособленным от всех остальных участников, Саков на кладбище рассказал родным погибшего достаточно много информации и деталей. Он также увидел подробности, которые потом подтвердили и другие экстрасенсы, в отличие от Левина. Но именно деревенского колдуна решили "слить", позволив экс-победителю одного из сезонов "Битвы" попасть в финал. По крайней мере, так считают в комментариях.

Кто окажется в финале "Новой битвы экстрасенсов" 8 июня 2024-го

Кто победит в "Битве экстрасенсов – 2024": вампир или Левин? Кого уже выгнали из проекта? Фото © Кадр из шоу "Новая битва экстрасенсов" / Rutube.ru

Кто победит в "Битве экстрасенсов – 2024": вампир или Левин? Кого уже выгнали из проекта? Фото © Кадр из шоу "Новая битва экстрасенсов" / Rutube.ru

Напомним, что шоу "Новая битва экстрасенсов" уже покинули девять экстрасенсов: Молли, Виталий Рожков, Николь Кузнецова, Артём Чернышов, Ирина Певчая, Денис Алаторцев, Евгения Шулик, Саманта и её мама, Тамара Семёнова.

Смеем предположить, что всё же в финал самого мистического шоу страны пройдут следующие экстрасенсы: вампир Артём Краснов, православная ясновидящая Лиза Петрова и колдун Максим Левин. Однако если зрители решат судить по справедливости, то место последнего колдуна займёт Саша Саков. А за кого будете в финале голосовать вы?

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Хороший знак или вестник беды: 8 неожиданных причин, почему приснился бывший
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Коллаж © Life.ru Фото © Кадр из шоу "Новая битва экстрасенсов" / Rutube.ru © Shutterstock / FOTODOM / Ironika

Елизавета Терешкова
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