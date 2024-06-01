Как превратить трагедию в путь к счастью: 5 героинь "Изнанки" ломают шаблоны Новый выпуск документального фильма "Изнанка" посвящён людям, глядя на которых хочется жить, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. 31 мая, 21:35 Автор проекта "Изнанка" Татьяна Денесюк. Обложка © YouTube / Изнанка. Женщины

Говорят, что нам не посылаются испытания, которые мы не способны преодолеть, но порой начинаешь сомневаться в этой стезе — для некоторых скорбь бывает слишком тяжкой. Но проходит время — и у человека, которого уже все списали, вырастают крылья. Автор проекта "Изнанка" Татьяна Денесюк поговорила с пятью героинями с трудной судьбой, которые поверили в себя и изменили свою жизнь.

Всё возможно!

Раксана Самохвалова стала известна как плюс-сайз-модель, которая резко скинула 52 кг. Фото © YouTube / Изнанка. Женщины

Раксана Самохвалова стала известна как плюс-сайз-модель, которая резко скинула 52 килограмма. Она делилась с проектом "Изнанка" своей личной трагедией. В совсем ещё молодом возрасте у неё обнаружили рассеянный склероз, поражение спинного мозга.

— Я не знаю, что такое, когда ты просыпаешься и тебе не больно. Или ты просыпаешься, а твоя рука не просыпается, и ты просто ждёшь, — говорила Раксана.

На этом испытания девушки не заканчивались. Она пережила предательство родных, травлю в школе, отсутствие жилья и денег. На что вообще способен человек, который прошёл через такое?.. Конкретно Самохвалова стала помогать другим людям, которые столкнулись с чем-то подобным. Она стала организатором премий "Женщины мира" и "Люди будущего". Всё это на международном уровне!

— Представьте билборд в центре Нью-Йорка на Манхэттене с нашей премией "Люди будущего". Я считаю, что это не просто успех, это пример того, что всё возможно, — говорит Раксана сегодня.

Война за жизнь

Саша Иванова сбежала от своего мужа, который избивал её. Фото © YouTube / Изнанка. Женщины

Саша Иванова вырвалась из ада в прямом смысле! Она буквально сбежала от своего мужа, который избивал её и вымогал космические суммы. Об этой крымской истории много говорили и писали. Девушка ничего не могла противопоставить, так как суды изначально были на стороне бизнесмена Михаила Мартынова.

— Я побежала в маленькую комнату, там он бил, бил, бил, что-то говорил. Он схватил за волосы и уже начал бить головой об пол. Я отключилась. Оттащил в ванну, потому что там плитка. Нос, ухо, скулы — всё это было сломано, — рассказывала Иванова журналистам.

Видео © YouTube / Изнанка. Женщины

Несколько лет изнурительных судебных тяжб — и Мартынову всё-таки дали 7,5 лет условно. Сейчас он не даёт комментарии и избегает внимания СМИ. Эпизод с Ивановой был не единственным. Но доказать, что именно из-за него одна из девушек покончила с собой, не удалось.

— К счастью, он со мной не связывался и, как мне кажется, уже не свяжется. Я думаю, всех программ, где его показали, ему хватило, и вряд ли он со мной свяжется, — говорит Иванова сегодня, являя собой пример борьбы с жесточайшим абьюзом.

Принять своё тело

Оля Занозина была успешной моделью, когда ей поставили страшный диагноз — онкология. Фото © YouTube / Изнанка. Женщины

Ещё в детстве Оле Занозиной поставили страшный диагноз — онкология, а точнее остеогенная саркома правого бедра. Свою историю она рассказывала Life.ru два года назад. Она вышла из боя с потерей: пришлось ампутировать ногу. Несмотря на это, она стала успешной моделью.

— У меня была подруга, и она тогда мне сказала: "А как я буду с тобой общаться? У тебя же ноги нет…" Тогда я поняла, что мне нужно как-то научиться принимать себя, — вспоминает Оля.

Трудно представить, через что проходит человек, который попадает в такую беду. Но сегодня, как бы это крамольно ни звучало, кажется, что в своей битве Оля Занозина приобрела гораздо больше, чем потеряла. Для начала она перестала убеждать себя, что всё будет хорошо, а затем изменила себя. Стала сильнее? Разумеется! Настолько, что получила титул первой вице-мисс в конкурсе "Лицо планеты", а сейчас уверенно планирует свою жизнь без оглядки на инвалидность. Она наконец встретила любимого человека.

— Он участник СВО, десантник. Получил очень сильное ранение. Я не знаю, вдохновляла я его или нет, он сам кого хочешь вдохновит. У нас с ним одинаково высокая ампутация. Но для меня он полностью полноценный человек. Мы прыгали вместе с парашютом, — со счастливой улыбкой на лице откровенничает Ольга.

Дети — главное

Ольга Акимова мечтала стать мамой, но у них с мужем не получалось завести ребёнка. Фото © YouTube / Изнанка. Женщины

Ольга Акимова мечтала стать мамой, но у них с мужем не получалось завести ребёнка естественным путём. Тогда они решили сделать ставку на ЭКО. А за день до посещения медицинского центра муж Акимовой сообщил новость, от которой обычно уходят в состояние аффекта.

— Я этого мужчину любила больше всего на свете... И тут он такой из магазина возвращается домой и говорит: "Ты знаешь, от меня другая беременна", — вспоминала Ольга, которая тогда не свернула и всё-таки сделала то, о чём мечтала.

С мужем они развелись, но у неё родился прекрасный, здоровый мальчик, которого она назвала Михаилом. Сейчас она планирует второго ребенка, зачатье которого также произошло экстракорпоральным путём.

— Мише уже почти три года, уже совершенно взрослый парень, и в скором времени у Миши родится младшая сестрёнка. Уже другого биологического отца. Я всегда мечтала родить троих детей. До 30 лет я уже не успеваю, поэтому мне нужно спешить. У меня в криохранилище ещё шесть эмбрионов, — говорит Ольга, наполненная жизнью, счастьем.

Красота внутри

Анастасию Шантамани судьба заставила победить саму себя. Фото © YouTube / Изнанка. Женщины

Анастасию Шантамани судьба заставила победить саму себя. Ей также поставили онкологический диагноз. В 25 лет она облысела. Алопеция навсегда изменила её жизнь. Она почувствовала себя изгоем, на улице в неё тыкали пальцем, в соцсетях писали издевательские комментарии, оскорбляли. В неё бросали камнями, и в итоге она стала вести образ жизни затворницы.

— Я помню то чувство, когда я видела какую-нибудь девушку, которая переживала, что её никто замуж не возьмёт из-за того, что она поправилась на два килограмма. А ты сидишь такая лысая и думаешь: "Боже мой, что же со мной сейчас будет происходить?" — говорила Настя в проекте "Изнанка".

Ей буквально пришлось вытаскивать себя из пропасти тяжелейшего уныния. Терапией оказалась книга, в которой она описала свою боль и выход из неё. Так, Шантамани превратилась в наставницу, которая помогла очень многим людям с какими-то отклонениями.

— Когда меня приглашают для вдохновения других людей, я говорю, что самоценность внутри нас. Если кто-то тебя оскорбляет, то, возможно, этот человек сам в себе крайне не уверен, просто отойди от него, — говорит Настя.

В сущности, эта девушка научилась побеждать собственные страхи, главным из которых был страх одиночества. Оказалось, что после преодоления этого препятствия всё остальное оказывается вопросом техники. Сегодня Анастасия работает на хорошей должности в маркетинговом агентстве. Она позитивно смотрит на мир, обрела новых друзей и почувствовала себя красивой. Да и не только она — Настю часто приглашают выступить в роли модели, и она не отказывается.