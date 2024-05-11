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За что шоу "Большие девочки" затравили в Сети

Создатели проекта намеренно добивались от зрителей таких эмоций, как жалость, но, по мнению многих зрителей и обозревателей, они перегнули палку.

10 мая, 21:25
По правилам шоу в нём участвуют девушки с морбидным ожирением. Обложка © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

По правилам шоу в нём участвуют девушки с морбидным ожирением. Обложка © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

По правилам шоу в нём участвуют девушки с морбидным ожирением, то есть причиной их полноты является хроническое заболевание, носящее генетический характер и угрожающее жизни. Всего отобрали 13 участниц. Они живут в закрытом пространстве, учатся правильно питаться, тренируются, проходят испытания, и победительница получает миллион рублей. Раз в неделю девушку, которая сбросила меньше всего, выгоняют. У всех разный вес, поэтому считают не килограммы, а проценты.

Участницы шоу "Большие девочки". Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

Участницы шоу "Большие девочки". Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

А судьи кто

Главный судья и директор базы "Больших девочек" — знаменитый тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. За питание и диету отвечает Регина Доктор, за физнагрузки — Кирилл Кашарин. Каждый — профессионал в своей области. Теоретически всё здорово, побеждают девушки с самой лучшей мотивацией, а значит, они мотивируют и зрителей, у которых также есть проблемы с лишним весом. На практике же всё не совсем так, на что обратили внимание зрители шоу.

Жюри шоу "Большие девочки": Кирилл Кашарин, Этери Тутберидзе и Регина Доктор. Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

Жюри шоу "Большие девочки": Кирилл Кашарин, Этери Тутберидзе и Регина Доктор. Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

Так, один из самых популярных обозревателей шоу Юлия Соколова (её публикации выходят под ником Тимофеевна) обращает внимание на то, что Регина Доктор чуть ли не в каждом выпуске заявляла о том, что в её лице все участницы проекта имеют доступ к новейшим технологиям и исследованиям в области диетологии и борьбы с ожирением. На деле же то, что им предлагалось, вызывает как минимум скепсис.

Почему-то мне кажется, что взбитый в блендере гамбургер с газировкой не относится к новейшим разработкам науки, сомневается Соколова.

Этери Тутберидзе. Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

Этери Тутберидзе. Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

Очень много вопросов у зрителей к Этери Тутберидзе, которая прямолинейно объясняет, что участницы — люди не больные, а ленивые. "1 кг жира это 1 кг лени" — эта бескомпромиссная фраза вызвала максимальный уровень хейта в соцсетях. Немудрено, ведь такой подход подрывает социальную суть шоу — бороться со стереотипами о том, что тучные люди сами виноваты в том, что у них столько лишнего веса.

Да и, к слову, упрекнуть в лени, например, такую участницу, как Дарья Трошина, которая работает в налоговой службе, а по ночам вынуждена таксовать при весе в 134 кг, — как минимум странный упрёк.

Это не лень и не дурь. Это страшное заболевание, но у людей с ним совершенно иные показатели. У них высокий кортизол, высокий уровень инсулина, пониженный уровень гормонов щитовидной железы, масса проблем с микробиомом кишечника. Большие проблемы с усвоением питательных веществ, и, упрощенно говоря, их организм не может взять и преобразовать еду в энергию, пишет зрительница под ником Оlmairamai.

Высказывание пользователя под ником Оlmairamai о членах жюри шоу "Большие девочки. Скрин © YouTube / Timofeevna

Высказывание пользователя под ником Оlmairamai о членах жюри шоу "Большие девочки. Скрин © YouTube / Timofeevna

Испытания

Участница шоу. Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

Участница шоу. Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

Испытания вызвали особую волну возмущения у зрителей, многие из которых считают, что тот, кто их придумал, явно хотел оскорбить и унизить участниц. Вот лишь несколько примеров.

Вам придётся проявить грациозность, чтобы не задеть лазеры, — предлагает участницам Регина Доктор.

Детали не совсем стандартные, вес одной примерно 16 кг, — объясняет правила нового испытания Кирилл Каширин.

Испытания участниц шоу "Большие девочки". Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

Испытания участниц шоу "Большие девочки". Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

Эффект йо-йо

"Эффектом йо-йо" называют результаты экстремального снижения веса, когда человек не только возвращается к прежним габаритам, но и набирает ещё больше кг. Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

"Эффектом йо-йо" называют результаты экстремального снижения веса, когда человек не только возвращается к прежним габаритам, но и набирает ещё больше кг. Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

"Большие девочки" — не выдумка российских продюсеров. Такого рода шоу давно снимаются в США, Бразилии, Германии, Венгрии, Индии и других странах. При этом критики указывают на многочисленные исследования, которые доказывают, что такого рода экстремальное снижение веса чревато тем, что после шоу участники чаще всего не просто возвращаются к прежним показателям, но и набирают ещё больший вес. Это так называемый эффект йо-йо.

Срывы

Участница шоу "Большие девочки" 24-летняя Элнара Меликова. Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

Участница шоу "Большие девочки" 24-летняя Элнара Меликова. Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

Некоторые из участниц уже столкнулись с психологическими проблемами именно из-за шоу. Например, 24-летняя Элнара Меликова покинула проект со скандалом. Её родителям было крайне сложно пережить такое обращение со своим ребёнком. Они приехали ночью и увезли дочь домой в Самару.

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Другой срыв произошёл во время объявления победительницы шоу. Фаворитом первого сезона была Амина Усманилаева. Эта девушка из Каспийска хорошо известна зрителям по шоу "Новые пацанки". У неё уже сформировалась собственная фан-база. Но в конце выбрали не её, и девушка, сорвав с себя микрофон, спешно покинула студию. Позже она объяснила, что просто не выдержала эмоциональной нагрузки. Для неё это было сильнейшим ударом, после которого она "плакала три недели".

Второй сезон?

Генеральный директор и продюсер телеканала "Пятница" Николай Картозия. Фото © YouTube / Александр Соколовский

Генеральный директор и продюсер телеканала "Пятница" Николай Картозия. Фото © YouTube / Александр Соколовский

При всех вышеописанных недостатках шоу стало самым рейтинговым телепроектом весны 2024 года. Об этом с гордостью объявил генеральный директор и продюсер телеканала "Пятница" Николай Картозия. Он не стал скрывать, что всё то, что вызывает сегодня критику, — часть самого шоу и было заложено в сценарии.

Кадры съёмок участниц шоу "Большие девочки". Видео © Продюсер Kartoz

Все основные эмоциональные линии, которые вас радуют, которые вас злят, из-за которых вы нервничаете и продолжаете смотреть или швыряете пульт в телевизор, естественно, они закладываются на стадии проектирования шоу, — объясняет Николай Картозия.

Он без экивоков признаёт, что в конечном счёте всё решают рейтинги и деньги.

Что касается "нравится – не нравится", то, знаете, у нас в шоу-бизнесе между продюсерами есть такое выражение... Когда один критикует проект другого, тот ему отвечает: "Встретимся у кассы!.." Вот вчера мы встретились со всеми каналами у кассы, и они стояли за нами в очереди, — сказал продюсер, имея в виду рейтинги, объявленные исследовательской компанией Mediascope, на которую ориентируются все телевизионщики.

Он же ответил на замечания к Тутберидзе, заявив, что её появление на ТВ в качестве наставника в шоу — это огромное событие для всего российского шоу-бизнеса.

Это фигура международного масштаба, такие на телек не ходят, похвастался Николай Борисович, добавив, что второму сезону быть. Первый сезон абсолютно успешен. Он успешен на телеке, он успешен в диджитале, он успешен на платформах, поэтому, конечно же, да, когда первый сезон успешен, второй пишется сразу же!

Мальчиков не жалко

"Мальчиков не жалко": вероятно, основная задача создателей шоу — вызывать жалость у зрителей. Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

"Мальчиков не жалко": вероятно, основная задача создателей шоу — вызывать жалость у зрителей. Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

За продюсерским лукавством, о котором мы упомянули в самом начале, на самом деле стоит тонкий и гениальный расчёт, и тому есть доказательства. Отвечая на вопросы подписчиков, тот же Николай Картозия озвучил свою реальную мотивацию. Его спросили о том, почему бы не снять такого же рода шоу, но с тучными парнями. На что продюсер ответил: "Мальчиков не жалко".

Большинство участниц шоу реально похудели, а финалистки на троих сбросили 120 кг. Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

Большинство участниц шоу реально похудели, а финалистки на троих сбросили 120 кг. Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

Помогают ли подобные шоу людям с проблемами или только их калечат?

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Авторы
Григорий Никонов
Григорий Никонов
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