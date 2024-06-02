Хороший знак или вестник беды: 8 неожиданных причин, почему приснился бывший

Бывший может "прийти ночью" даже в том случае, если вы о нём давно не думали. Не стоит истолковывать такое сновидение как предвестник, что отношения с ним могут возобновиться. Причины, по которым экс-избранник появляется ночью в мыслях, зачастую другие. Почему снится бывший с рациональной точки зрения и что об этом говорят сонники?

1. Вы увидели фотографию экс-избранника или услышали о нём историю

Почему снится бывший парень или муж? Скорее всего, вас потрясло увиденное на его странице в соцсетях. Фото © Freepik

Большинству женщин довольно тяжело отпустить прошлого партнёра. Этому мешают "злые совпадения": как только жизнь начинает налаживаться, вы случайно натыкаетесь на профиль экс-партнёра в соцсетях, или кто-то из подруг рассказывает про него историю. Многих дам такая ситуация может выбить из колеи. Они будут вспоминать неприятные эмоции, которые испытывали во время расставания, весь день. Зачастую после такого экс-избранник и может присниться ночью.

2. Вы до сих пор морально не "отпустили" бывшего супруга или парня

Другая причина, почему может присниться экс-возлюбленный, — не до конца разорванные отношения. Вы вроде бы перестали общаться, закинули его в "чёрный список" во всех соцсетях, но до сих пор не можете простить и отпустить. Если обижаетесь или злитесь на мужчину за расставание, то от ночных кошмаров такого характера не избавиться. Только простив и отпустив человека, вы предотвратите его повторное появление в своих снах.

3. Мозг посылает сигнал, что вам нужно сойтись

Если приснился бывший, то мозг может посылать вам сигнал о том, что нужно сойтись обратно. Иногда это единственный способ для подсознания достучаться до вас. Фото © Freepik

Есть и очень странная причина, объясняющая, почему снится бывший парень или муж. Если расставание произошло на пустом месте, отношения с человеком вас полностью устраивали и не было реальных причин, чтобы разойтись, то такие сны может специально создавать мозг. С помощью них он посылает сигнал: "Зачем ты с ним рассталась? Он же был классный. Давай возвращайся!" Иногда сны — единственный способ для подсознания достучаться до вас. Но есть и нерациональные объяснения того, почему экс-избранник "приходит ночью". Что об этом говорят сонники?

4. Вам нужно бросить нынешнего партнёра и сойтись с предыдущим

В соннике Ванги приводится не очень приятное толкование ночного кошмара, в котором приснился бывший. Если верить ему, то отношения, в которых вы сейчас находитесь, не такие счастливые, как были с экс-супругом. Возможно, это повод задуматься о том, чтобы расстаться с нынешним партнёром.

5. В жизни произойдут кардинальные перемены

Согласно соннику Миллера, если приснился бывший парень или муж, это необязательно связано с конкретным человеком. Его появление "в голове ночью" может быть предвестником кардинальных перемен в жизни. Причём они могут быть как положительными, так и отрицательными.

6. Вас хотят сглазить или проклясть

Если во сне приснился бывший, то вас прямо сейчас пытаются сглазить или проклясть. Фото © Freepik

Ещё одну неожиданную причину, объясняющую, почему снится бывший, высказали в соннике Нострадамуса. Согласно толкованию, такая "встреча ночью" говорит о том, что в отношении вас прямо сейчас используют злую силу. Возможно, кто-то из недоброжелателей пошёл к магу или гадалке, чтобы наложить сглаз или порчу.

7. У вас появятся новые друзья

Сонник Лоффа не рекомендует переживать, если приснился бывший. Постарайтесь вспомнить, при каких обстоятельствах это произошло. Если с мужчиной была другая женщина, то это положительный момент. Скорее всего, скоро у вас появятся новые друзья или удастся помириться со старыми.

8. Вы ещё любите экс-избранника

Почему снится бывший? Не исключено, что вы его до сих пор любите. Фото © Freepik

Ещё одна причина, почему снится бывший, рассказывается в Исламском соннике. Согласно ему, ваши чувства к экс-избраннику до сих пор не угасли. Он будет "приходить ночью" до тех пор, пока вы не перестанете его любить.