У Тельцов пауза, а у Рыб — любовь: Что по гороскопу ждёт все знаки зодиака с 3 по 9 июня Первая неделя лета будет насыщенной у всех представителей зодиакального круга. Для одних простая и лёгкая, а вот другим придётся немного поднапрячься, чтобы поймать удачу за хвост. Как бы то ни было, не бывает безвыходных ситуаций. Сейчас мы подскажем, как быть. 2 июня, 06:00 Подробный рунический гороскоп на первую неделю лета: что ждёт все знаки зодиака. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Selenit

В первую неделю лета, с 3 по 9 июня, кардинально изменится жизнь многих знаков зодиака. Помимо того, что сейчас наша любимая планета Меркурий перешла в знак зодиака Телец, что не оставит землян без перемен в жизни, так ещё и 3 июня 2024 года нас ждёт парад планет. Само собой, такое редкое астрологическое событие тоже скажется на всех представителях зодиакального круга. Но не переживайте, если не знаете, как быть. Life.ru вместе с рунологом Игорем Вечерским подготовил подробный гороскоп, который подскажет, как правильно поступить.

Какой окажется неделя 3–9 июня для Овнов

Рунический подробный гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2024 года для знака зодиака Овен. Фото © Freepik / jcomp

Знак зодиака Овен — перевёрнутый Эваз, Дагаз, Наутиз. Перевёрнутый Эваз: возможности будущего могут быть заложены и спланированы в этот период. Будьте терпеливы и гибки, чтобы обрести успех в грядущих событиях. Дагаз: новый рассвет и надежда на горизонте. Воспользуйтесь этим временем для завершения необходимых циклов и позитивных изменений. Наутиз: время для решения внутренних конфликтов и работы над собой. Примите слабости и используйте их как стимул для роста.

Знак зодиака Телец: гороскоп на первую неделю лета

Рунический гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2024 года для знака зодиака Телец. Фото © Freepik / wirestock

Знак зодиака Телец — перевёрнутая Феху, Иса, перевёрнутый Эваз. Перевёрнутая Феху: финансовые сложности могут затруднять ваши планы. Будьте экономны и избегайте ненужных расходов. Иса: замедление и пауза. Используйте это время для обдумывания и планирования, прежде чем двигаться дальше.

Перевёрнутый Эваз означает, что возможности в долгосрочном сотрудничестве откроются при постановке верных целей. Найдите компромиссы и работайте над улучшением коммуникаций. Игорь Вечерский Рунолог

Подробный гороскоп для Близнецов с 3 по 9 июня 2024 года

Рунический гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2024 года для знака зодиака Близнецы. Фото © Freepik

Знак зодиака Близнецы — Вунье, Турисаз, Иса. Вунье: радость и удовлетворение. Это время для наслаждения результатами своих трудов и укрепления отношений. Турисаз: возможны вызовы, но и способность к проявлению своих сильных сторон. Подходите к ним с мудростью и осторожностью. Иса: замедление. Используйте это время для самоанализа и восстановления. Обратите свои силы в наиболее важное русло.

Знак зодиака Рак и гороскоп на 3–9 июня

Рунический гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2024 года для знака зодиака Рак. Фото © Freepik

Знак зодиака Рак — перевёрнутая Вунье, Лагуз, Эйваз. Перевёрнутая Вунье: возможны некоторые вызовы для вашей зоны комфорта. Не падайте духом, а используйте это время для действий, ведущих к цели. Перевёрнутый Лагуз: доверяйте логике и фактам, будьте снисходительны к планам, ведь они могут потребовать корректировок. Эйваз: ваша внутренняя сила поможет преодолеть любые препятствия. Действуйте решительно, используйте противодействие как точку роста.

Рунический гороскоп с 3 по 9 июня для знака зодиака Лев

Рунический гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2024 года для знака зодиака Лев. Фото © Freepik / jcomp

Знак зодиака Лев — Йера, Наутиз, Беркана. Йера: успех через труд и терпение. Продолжайте работать над своими целями, и вы обязательно увидите результаты. Беркана: рост и возрождение. Время для постепенного и планомерного процветания проектов и развития перспектив. Наутиз: примите необходимость заботы о себе и своём здоровье. Работайте над ресурсами, возможно, вам не повредит их запас.

Каким окажется гороскоп на июнь для Девы

Рунический гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2024 года для знака зодиака Дева. Фото © Freepik

Знак зодиака Дева — Лагуз, перевёрнутый Альгиз, Дагаз. Лагуз: интуиция будет вашим проводником. Доверьтесь своим чувствам и внутреннему знанию, используйте мягкую силу и способность обходить препятствия. Перевёрнутый Альгиз: возможные сложности вам удастся избежать, не надеясь на авось. Будьте бдительны и защищайте свои интересы, не рассчитывая на других.

Дагаз означает, что новый день принесёт свет и надежду. Время для позитивных изменений и новых начинаний. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Весы: прогноз на неделю с 3 по 9 июня

Рунический гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2024 года для знака зодиака Весы. Фото © Freepik

Знак зодиака Весы: Альгиз, Хагалаз, Йера. Альгиз: защита и руководство в делах. Доверьтесь своей звезде и внутреннему знанию, однако не забывайте о важном. Хагалаз: неожиданные изменения. Примите их как возможность для роста и трансформации. Йера: плодотворный период. Ваши усилия будут вознаграждены, однако плата будет соответствовать приложенным усилиям и верности принятых решений.

Рунический гороскоп на 3–9 июня 2024 года для знака зодиака Скорпион

Рунический гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2024 года для знака зодиака Скорпион. Фото © Freepik

Знак зодиака Скорпион — Йера, Лагуз, Ансуз. Йера: успех через труд. Продолжайте работать над целями, ваши усилия не пройдут даром и обязательно принесут результат. Лагуз: интуиция будет вашим проводником. Доверьтесь чувствам. Ансуз: ваша коммуникативная способность на высоте. Используйте это время для важных переговоров и обсуждений.

Какой окажется первая неделя июня для знака зодиака Стрелец

Рунический гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2024 года для знака зодиака Стрелец. Фото © Freepik

Знак зодиака Стрелец — Лагуз, Эваз, Наутиз. Лагуз: ваша интуиция поможет найти правильный путь. Доверьтесь внутренним чувствам, однако наилучшим средством станет мудрость и дипломатия. Наутиз: время для работы над собой и преодоления внутренних конфликтов. Примите вызовы как возможность для осознания слабостей. Эваз: эффективные союзы и прогресс, интеллектуальный труд, способствующие успеху. Будьте открыты новому и двигайтесь вперёд.

Рунический гороскоп с 3 по 9 июня для Козерога

Рунический гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2024 года для знака зодиака Козерог. Фото © Freepik

Знак зодиака Козерог — Ингуз, Эйваз, Иса. Ингуз: время вдохновения и эмоциональной наполненности. Время для перехода на новый уровень и активного взаимодействия, событий в личной жизни. Эйваз: ваша сила и стойкость помогут преодолеть любые трудности, однако порой не стоит избегать противоречий, ведь в них рождается новое качество. Иса: время для понимания причин паузы и размышлений о способах преодоления застоя. Используйте это время для изменений, направленных в будущее.

Знак зодиака Водолей: какой окажется неделя с 3 по 9 июня 2024 года

Рунический гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2024 года для знака зодиака Водолей. Фото © Freepik

Знак зодиака Водолей — Ингуз, Лагуз, перевёрнутая Кено. Ингуз: время активности и взаимодополнения для бурного развития событий. Будьте готовы к новым возможностям. Лагуз: интуиция и эмоциональная глубина. Доверьтесь своим чувствам и внутреннему знанию.

Перевёрнутая Кено значит, что возможны временные потери контроля или недостаток способности к управлению своей жизнью. Не отчаивайтесь, а ищите новые пути и возможности. Игорь Вечерский Рунолог

Что гороскоп на неделю 3–9 июня готовит для Рыб

Рунический гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2024 года для знака зодиака Рыбы. Фото © Freepik / Sketchepedia

Знак зодиака Рыбы — Йера, Лагуз, Ингуз. Йера: ваш труд будет вознаграждён. Продолжайте работать над целями и приложите достаточное количество усилий. Лагуз: интуиция окажется советчиком. Доверьтесь чувствам и плывите по океану жизни. Ингуз: один в поле не воин. Для достижения целей понадобится вдохновлять и вдохновляться. Время для концентрации своих сил в симбиозе и взаимодополнении.