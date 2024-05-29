Тест: Выберите цветок, а мы скажем, что подсознание пытается до вас донести
Знаки Вселенной, намёки ангела или простой голос подсознания — не всегда в бешеном темпе жизни удаётся сделать паузу и передохнуть, когда это важно. Но мы здесь, чтобы помочь. Принцип прост: выберите цветок, а мы дадим совет, который нужен вам именно здесь и сейчас.
Порой бывает так, что в бытовой рутине и при завале на работе мы перестаём слышать себя. Но подсознание никогда не спит, оно упорно пытается донести необходимое вам разными способами. Это могут быть проблемы, болезни, неожиданные ссоры. Во избежание будущих проблем для себя пройдите наш простой ассоциативный тест, чтобы понять, что вам необходимо прямо сейчас.
А в прошлый раз мы предлагали вам угадать знаменитость по его усам. Как думаете, получится ли у вас с первого раза и без ошибок определить всех усачей?
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