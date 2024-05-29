Тест: Выберите цветок, а мы скажем, что подсознание пытается до вас донести

Порой бывает так, что в бытовой рутине и при завале на работе мы перестаём слышать себя. Но подсознание никогда не спит, оно упорно пытается донести необходимое вам разными способами. Это могут быть проблемы, болезни, неожиданные ссоры. Во избежание будущих проблем для себя пройдите наш простой ассоциативный тест, чтобы понять, что вам необходимо прямо сейчас.