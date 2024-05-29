7 трендовых летних вещей для женщин, в которых каждая смотрится как королева

Многие покупают на лето стандартный набор: длинные юбки, шорты и платья. Но в последние годы в магазинах одежды и на маркетплейсах можно найти более интересные модели, которые точно помогут выглядеть модно и стильно летом 2024 года. Какие предметы гардероба обязаны появиться у модниц уже 1 июня?

1. Микрошорты — тренд лета 2024

Микрошорты — летняя вещь, которая стала популярна совсем недавно. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Одежда на лето должна быть не только удобной, но и красивой. Мода на женские шорты, которые дотягиваются до колен, уже давно прошла. Сейчас в тренде микрошорты, лишь слегка прикрывающие ягодицы. Такую летнюю одежду создают из разных материалов. Для горячих деньков можно купить модель из кашемира или хлопка. Для более прохладных — кожаные микрошорты. Внимание мужчин к женщинам в такой одежде обеспечено.

2. Что носить летом 2024? Прозрачные ажурные платья

Прозрачные ажурные платья — одежда на лето, которая должна быть в гардеробе у каждой женщины. В ней удобно гулять. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Летом 2024 года будет особенно популярно полупрозрачное летнее платье тонкой вязки из натуральных материалов. Чтобы скрыть детали, рекомендуется надевать под низ облегающий топ или шорты. Важно, чтобы нижний слой не контрастировал с прозрачным платьем, поэтому вещи нужно выбирать нюдового оттенка.

3. Свободная рубашка с короткими рукавами

Свободная рубашка с короткими рукавами подойдёт как для прогулок по городу, так и для походов в ресторан. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Рубашка свободного кроя с короткими рукавами — отличная одежда на лето 2024 для прогулок по улице в жаркую погоду. В ней даже можно пойти в кафе и посидеть на летней веранде. Сочетать такую рубашку можно с джинсами и брюками. Также её разрешено носить с кроп-топом или футболкой под низом.

4. Короткие и средние по длине юбки нежных цветов

Тренды лета 2024: юбки нежных цветов отлично сочетаются с майками и кроп-топами. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Пышные нарядные юбки длины макси уже не считаются модной одеждой сезона лето 2024. Женщинам рекомендуется носить мини- или миди-юбки не слишком ярких тонов. Подойдут розовые, нюдовые и даже серые модели. Их можно сочетать с чем угодно: и майками, и кроп-топами, и официальными рубашками. К тому же в такой одежде не будет жарко за счёт того, что большая часть тела открыта.

5. Джинсовая рубашка — тренд лета 2024

Джинсовая рубашка — летняя женская одежда, которая пришла на смену джинсовым жилеткам. Фото © Freepik

Такая летняя женская одежда, как джинсовые жилеты, была популярна несколько лет назад. Сейчас тренды слегка поменялись, и дамы теперь носят рубашки из денима. Нужно либо покупать модель с короткими рукавами, либо подворачивать их.

6. Короткие и средние по длине однотонные платья

Что носить летом 2024 года? Длинные разноцветные платья "в цветочек" носить больше неактуально. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В прошлые сезоны была популярна такая одежда на лето, как платья длины макси. Они были яркими, зачастую с цветочным принтом. Сейчас мода видоизменилась. Летом 2024 года популярны платья длины мини и миди. Цвета стали чуть строже. Теперь в тренде однотонные модели без цветочного принта. Они идеально подходят для обуви с каблуком.

7. Футболка свободного кроя — тренд на лето 2024

Модные и трендовые вещи сезона лето 2024 — футболка свободного кроя. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Летом 2024 года перестала быть актуальной такая вещь, как обтягивающая футболка, сидящая размер в размер. В этом сезоне рекомендуется покупать оверсайз. Она отлично сочетается с юбками из денима и джинсами с высокой посадкой. Особое внимание модницам следует уделить выбору цвета для футболки оверсайз. В сезоне лето 2024 одежда для женщин должна быть однотонной: белой, чёрной или же тёмно-синей. Также красиво смотрятся вещи, сделанные в пастельных и неоновых тонах.