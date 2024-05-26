Эти 10 трендовых идей педикюра на лето 2024 заставят вас гордиться своими ножками

Тренды дизайна педикюра в 2024 году слегка отличаются от предыдущих жарких периодов. Нежелательно зацикливаться на стандартных цветах, нужно выбирать оригинальные, яркие оттенки и дизайны. Какой педикюр будет модным летом 2024 года?

1. Лавандовый — тренд лета 2024

Лавандовый цвет — отличная идея для летнего педикюра, поскольку он яркий и бросается в глаза. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kkbs1707

Педикюр на лето 2024 должен быть ярким, но не кричащим. Не рекомендуется выбирать тёмные оттенки, поскольку они будут выглядеть на ногах тускло и некрасиво. Отдавайте предпочтение лавандовому цвету. Он довольно строгий, но при этом привлекает внимание окружающих людей.

2. Тренды педикюра 2024: нюдовые оттенки

Нюдовые оттенки — отличный дизайн педикюра. Ногти будут смотреться особенно красиво, когда ножки загорят. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rabusta

Если планируете ехать на море, то обязательно делайте педикюр в нюдовых оттенках. Когда ножки загорят, ноготочки будут на фоне них контрастировать. Внимание окружающих мужчин вам обеспечено. Рекомендуется выбирать два цвета для нюдового педикюра на лето 2024: бежевый и розовый. От серого цвета в этом сезоне лучше отказаться, поскольку такие ногти на фоне загара будут выглядеть неестественно.

3. Розовый френч с белой полоской

Летом 2024 года в тренде будет розовый френч с белой полоской. Фото © Freepik / valuavitaly

Популярным в 2024 году будет такой летний педикюр, как базовый белый френч. Основную часть ногтя нужно покрасить в розовый, а полоску сделать белой. Такой дизайн выглядит естественно и притягивает взгляды в любое время.

4. Коралловый — лучший цвет для педикюра на лето 2024 года

Коралловые ногти яркого оттенка — популярная идея для летнего педикюра, который вы увидите на многих дамах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Imcsike

Другая интересная идея для педикюра — ногти кораллового цвета. Такой оттенок будет смотреться натурально и ухоженно как на загоревшей коже, так и бледной. Но есть одно правило: нужно выбирать не тёмный, а броский оттенок.

5. Блестящий педикюр на лето 2024

Блестящий педикюр контрастирует на фоне одежды, а значит, привлечёт к вам внимание противоположного пола. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dev_Maryna

В 2024 году будет в тренде и блестящий летний педикюр. Когда на ноготочки попадут солнечные лучи, они будут контрастировать на фоне лёгкого платья и купальников. Дополнительно такой дизайн можно украсить с помощью декоративных элементов. Ярко смотреться будут камни и стразы.

6. Черничное молоко — новый тренд педикюра 2024

Черничное молоко — новый тренд педикюра на лето 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ISmiths

Такой дизайн педикюра в России пока не очень популярен, поскольку о новом цвете мало кто знает. Но вы можете стать одной из первых, кто покрасит ногти так. Если хотите ещё более оригинально украсить ногти, покрывайте их "кошачьим глазом".

7. Фисташковый — модный оттенок маникюра и педикюра на лето 2024

Фисташковый цвет — отличная идея педикюра, которая привлечёт внимание мужчин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dev_Maryna

Ярко на ногах будет смотреться и фисташковый летний педикюр. Он выглядит необычно и точно выделит вас на фоне толпы. Можно выбирать и другие оттенки зелёного цвета, но главное, чтобы они были светлыми, а не тёмными.

8. Ярко-жёлтый педикюр

Ярко-жёлтый летний педикюр не только будет смотреться стильно, но и привлечёт в вашу жизнь удачу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dev_Maryna

Летом 2024 года будет популярен жёлтый цвет. Можно выбирать любые его оттенки, но не тёмные. Если хотите оказаться в центре мужского внимания, то выбирайте кислотный оттенок. Такой дизайн ногтей не только будет ярко смотреться, но и притянет в жизнь носительницы удачу (по мнению тех, кто верит в эзотерику).

9. Градиент на ногтях в 2024 году

Такая идея педикюра, как градиент, необычно смотрится на ножках и притягивает внимание. Фото © Getty Images / OleJohny

Такой дизайн педикюра пока не набрал популярность в России, но его уже делают некоторые женщины. Ногти красят сразу несколькими цветами. Они переливаются на солнце и выглядят волшебно.

10. Чёрный — вечная классика педикюра и тренд лета 2024 года

Чёрный педикюр в 2024 году будет смотреться стильно, если наверх надевать яркие и светлые вещи. Фото © Freepik / valuavitaly