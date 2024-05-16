6 модных лайфхаков из СССР, которые и сегодня помогут оставаться на стиле Мода в СССР была своеобразной. Из-за дефицита одежды и косметики советским женщинам приходилось использовать множество лайфхаков, чтобы быть красивыми. Life.ru рассказывает, какие хитрости из прошлого века актуальны и сегодня. 16 мая, 13:00 Обложка © Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", режиссер Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков, / Kinopoisk

Советская мода кардинально отличалась от той, что была на Западе. Все женщины в то время хотели быть привлекательными, но для этого приходилось потрудиться. Яркой одежды, средств для ухода за украшениями и своим телом не было, но они придумывали интересные лайфхаки, помогающие всё это заменить. Какие из них помогут даже сегодня — рассказываем в материале.

1. Как отполировать ювелирные украшения до блеска

Отполировать ювелирные украшения до блеска помогал один советский приём — на зубную щётку наносили зубную пасту и натирали материал. Также использовали лимонный сок. Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

Один из стабильно работающих советских приёмов, с помощью которого можно почистить и серебро, и золото, — использование лимонного сока. После него украшение ярко блестело и выглядело красивым. Также использовали и другой лайфхак. Можно купить в магазине зубную щётку, нанести на неё пасту и потереть украшение — оно будет сверкать.

2. Какую обувь нужно носить для привлечения внимания мужчин

Советская мода была весьма специфической, поскольку одежда в магазинах по большому счёту продавалась разве что коричневого или чёрного цвета. Но женщины хотели дополнить свой образ и сделать его более красивым. Поскольку обувь продавалась с более оригинальным дизайном, дамы СССР носили туфли красного, светло-зелёного оттенка либо других контрастных цветов. Они делали образ ярче.

3. Яркое пальто

В СССР была мода на яркие пальто. В 2024 году ничего не поменялось. Фото © ТАСС / Владимир Яцина

Ближе к 1960-м годам одежда в СССР стала чуть ярче. В ателье по всей стране начали завозить более яркую ткань. Любая женщина могла заказать себе красивое пальто, сделанное в светлых тонах. Мода в годы СССР была и на верхнюю одежду в клеточку, полоску. В те времена достать одежду с такой тканью было сложно, но сейчас она продаётся практически в каждом магазине и по-прежнему считается стильной.

4. Нестандартные носки

Поскольку почти вся одежда СССР была однотонной, женщинам хотелось внести в свой образ разнообразие. Со временем советская мода преобразилась. И дамы начали надевать на себя необычные носки, например жёлтого цвета. Если повезёт, их можно было найти! Такая деталь образа сразу привлекала внимание окружающих. Ну а сейчас в магазинах продаётся большое количество уникальных видов носков с принтами. Можно выбрать модель как просто яркого цвета, так и с индивидуальным, необычным оттенком.

5. Уход за лицом

В Советском Союзе было модно иметь лицо без прыщей. Для ухода за ним замешивали специальный раствор. Фото © ТАСС / Лев Портер

Прыщи тоже в моде никогда не были. Но в СССР особой уходовой косметики для умывания не было. Поскольку никто не хотел ходить с акне, женщины придумали народный способ избавления от него. Дамы готовили специальный раствор. Зубную пасту перемешивали с содой, а затем мазали высыпания. За ночь прыщи проходили или уменьшались, как минимум.

6. Как быстро помыть голову, если под рукой нет сухого шампуня

В СССР было в моде выходить на улицу с чистой головой. Если женщина не успевала помыть волосы, она наносила на них муку — это альтернатива сухому шампуню. Фото © ТАСС / Александр Чумичев

Советский приём был даже на тот случай, когда нужно срочно выйти из дома, а голова грязная и нет времени её мыть. Женщины СССР использовали для этого муку. Её посыпали на голову, ждали на протяжении пяти-восьми минут, после чего расчёсывали волосы до тех пор, пока продукт не выйдет из них. После этого волосы выглядели так же чисто, как и после приёма душа.

В Советском Союзе домохозяйки решали множество бытовых задач с помощью хозяйственного мыла. Ранее Life.ru писал о том, где и как его можно использовать.

Авторы Никита Фартов