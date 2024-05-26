Почти все говорят эти 8 популярных фраз и слов неправильно, позорясь перед знатоками русского языка

Во время разговора с близкими друзьями необязательно говорить все слова верно. Достаточно просто и понятно донести свою мысль. Руководствуясь этим правилом, многие люди допускают довольно серьёзные ошибки при произнесении важных фраз. Но если такую оплошность заметит не ваш друг, а человек со стороны, то это вызовет у него дикий хохот.

В каких фразах и словах чаще всего ошибаются даже те, у кого в школе по русскому языку была пятёрка?

1. Неправильное написание слова "вы"

Согласно правилам русского языка, "вы" с большой пишется только при обращении к конкретному человеку. Фото © Freepik

Многие люди нарушают правило русского языка во время переписки и даже при написании разных текстов. Они употребляют слово "вы" с большой буквы, обращаясь как к одному человеку, так и к нескольким. Их попытка показать собеседнику, что они его уважают, похвальна, но не совсем корректна.

Согласно правилам русского языка, "вы" с большой буквы пишется только в том случае, если человек обращается к конкретному собеседнику. Если к нескольким, например "Андрей, а вы с Серёжей ходили в ТЦ или нет?", то нужно писать с маленькой.

Но в наше время вовсе не обязательно писать слово "вы" с большой буквы даже при обращении к конкретному человеку. Если использовать маленькую, то собеседник не подумает, что вы его не уважаете. Все уже привыкли к такому правилу.

2. Сколько время или который час?

"Сколько время сейчас?" — многие говорят такую фразу и даже не догадываются, что она некорректная. Правильно спрашивать либо "сколько времени", либо "который час". Во фразе "сколько время" последнее слово было склонено по падежам неправильно.

3. "Извините" или "извиняюсь"?

Русское слово "извиняюсь" говорить некорректно. Фото © Freepik

Одно из самых распространённых русских слов, которые употребляются в неправильном ключе, — "извиняюсь". Только на первый взгляд кажется, что никакой ошибки в нём нет. Но проблема кроется в последних двух буквах — "сь", — которые буквально означают "себя".

То есть когда человек говорит: "Извиняюсь", то с точки зрения логики русского языка он произносит: "Извиняю себя". Поэтому если уж провинились, то скажите: "Извините" или "Простите". Такие слова больше соответствуют правилам.

4. "Я весь во внимании" или "я весь внимание"?

Фраза на русском языке в последние годы набирает всё большую популярность. Её каждый день использует огромное количество людей. Однако далеко не все говорят её правильно. Фраза "я весь во внимании" некорректна. Быть в нём нельзя, поэтому допускается использовать только "я весь внимание".

5. "Отворот поворот" или "от ворот поворот"?

Фраза на русском языке употребляется людьми довольно часто в контексте категорического отказа, например "Она дала мне от ворот поворот". Но люди допускают серьёзную ошибку, ведь пишут: "Отворот поворот". Правильный вариант — написание в три слова.

6. "В течение" или "в течении"

Говорить "в течении" какого-то времени — некорректно, ведь у временной величины нет течения, как, например, у реки. Фото © Freepik

Многие люди нарушают и другое правило русского языка. Они неправильно используют словосочетания "в течение" и "в течении". Например, пишут: "В течение реки" или "В течении часа". Дело в том, что если человек имеет в виду "в конкретный период времени", то можно использовать только предлог "в течение". Если же подразумевается течение реки, то можно писать только "в течении". То есть фраза "в течении месяца" будет некорректной, поскольку у месяца никакого течения, как у реки, нет.

7. "Винегрет"

Большинство россиян ошибаются при написании названия блюда винегрет. Его пишут по-всякому — и "винигрет", и "венегрет". Но всё это неверно. Правильное написание только одно — "винегрет".

8. "Скрупулёзно"

Чтобы запомнить, как правильно говорить русское слово "скрупулёзно", учтите, что оно произошло от латинского scrupulus. Фото © Freepik / yanalya

Многие ненамеренно нарушают правила русского языка при написании слова "скрупулёзно". Они пишут "скурпулёзно", но это неверно. Проще всего будет усвоить правописание слова, если запомнить, откуда оно произошло. Оно появилось от латинского scrupulus, что переводится как "острый камень".