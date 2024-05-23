Путь в КГБ закрывали тем, кто "ломал" мозги на этих загадках с подвохом — а вы справитесь? Одним из этапов тестирования кандидатов на работу в КГБ СССР была проверка логики. Тем, кто хотел стать агентом, предлагали решить пару загадок с подвохом. Life.ru рассказывает, на каких тестах курсанты проваливались чаще всего. 23 мая, 16:00 Всем, кто хотел служить в КГБ, нужно было доказать, что они дружат с логикой, проверьте себя и попытайтесь "щёлкнуть" эти задачки СССР. Обложка © Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны", режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семёнов / Kinopoisk

Сотрудник КГБ СССР должен был быть не только физически сильным, но и интеллектуально развитым. К нему предъявлялись жёсткие требования: широкий кругозор, начитанность и острый ум. Чтобы проверить последний навык, будущего агента заставляли решать загадки для взрослых. Если человек проваливался, то о госслужбе мог забыть. С какими загадками в СССР не справлялись многие курсанты? Проверьте, сможете ли решить их вы.

1. Загадка про апельсины

Начиналось тестирование обычно с четырёх более или менее простых загадок, так сказать, для разминки. Заканчивалось двумя более сложными. Первая загадка звучала так: "Два отца и два сына получили три апельсина и решили поделить их между собой. Каждый в итоге съел по целому фрукту. Как так получилось?"

Загадки на логику и смекалку из СССР — а вы сможете решить все без ошибок? Фото © "ТАСС уполномочен заявить", режиссёр Владимир Фокин, сценарист Юлиан Семёнов / Kinopoisk

Ответ на загадку для взрослых довольно простой. Дело в том, что это были сын, дед и отец.

2. Загадка на логику про кошку

Вторая загадка для будущих спецагентов звучала так: "Кошка была привязана к пятиметровой верёвке, но прошла 400 метров. Как у неё это получилось?"



Эта загадка СССР для взрослых была не очень сложной, но "мозг о неё сломали" многие. Фото © ТАСС / Николай Акимов, Дмитрий Соколов

Решение загадки на логику довольно простое. Верёвка ни к чему не была привязана, поэтому животному ничего не мешало двигаться.

3. Сложная загадка для студентов КГБ про спичку

Третья загадка с подвохом звучала так: "Можно ли зажечь спичку под водой?"

Загадка с подвохом тоже вывела многих несмышлёных кандидатов из игры. Фото © "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Аркадий Инин, Юрий Волович / Kinopoisk

Многие кандидаты на работу в спецслужбах заваливались на ней, поскольку отвечали отрицательно. Но развести огонь под водой всё-таки возможно. Необходимо налить жидкость в чашку, опустить спичку ниже ёмкости и поджечь.

4. Загадка СССР с подвохом про девушку

Звучала загадка для взрослых так: "Сидит женщина, но вы не можете сесть на её место, даже если она встанет и уйдёт. Где она сидит?"

Смышлёные кандидаты в спецагенты, поломав голову несколько минут, отвечали: "У меня на коленях". Это простой, но правильный ответ.

5. Экзамен на принятие в КГБ — загадка про ограбление

После того как потенциальный кандидат на работу в спецслужбах успешно справлялся с предыдущими заданиями, ему давали решать более сложную задачку. Она звучала так: "В музее произошло небольшое ограбление. Кто-то украл старинный бокал XVII века, но это бессмысленное преступление, ведь продать изделие нельзя.

Директор музея, вызвавший правоохранителей, рассказал инспектору, что после него в комнату никто посторонний не входил. Она была закрыта. В музее в ту ночь находилась только семейная пара Цейзиг, которая давно работает. Но, по мнению директора, эти люди "вне подозрений".

После диалога инспектор подозвал к себе супругов-уборщиков и сразу спросил в лоб, зачем они украли драгоценность. Почему сотрудник правоохранительных органов сразу подумал, что воры — семья Цейзиг?" Чтобы разгадать хитрую советскую загадку, кандидатам предлагали внимательно присмотреться к картинке.

Загадка с подвохом вокруг музейного экспоната — одна из самых запутанных. Фото © VK / GoodIT / ГудИТ

Разгадка довольно проста — семья уборщиков допустила критическую ошибку. Они привыкли дочиста убирать территорию, на которой работают. Поэтому, после того как разбили стекло и украли драгоценность, убрали осколки.

6. Сложная загадка на логику про Стёпу и Петю

Другая сложная загадка для взрослых — про двух подростков, однажды встретившихся на улице. "Кто на картинке Стёпа, а кто Петя, если между ними произошёл следующий диалог: — Привет, Стёп. Куда ты? — Я иду в дом № 23. А ты куда идёшь, Петя? — А я — к другу Ване. Он находится в доме № 7".

Эту загадку в СССР не могли решить многие кандидаты в спецслужбы СССР. Фото © 24перспектива.рф

Ответ на загадку с подвохом довольно простой. Стёпа — слева. Определить это можно, внимательно взглянув на нумерацию домов. Здания с нечётными номерами в большинстве советских городов были на левой стороне улицы (то есть, на картинке нумерация идёт слева направо). Поэтому мальчик в головном уборе идёт к строениям с восходящей нумерацией. То есть после 19-го дома будет 21-й, а потом и 23-й.

В Советском Союзе у граждан были очень полезные привычки. Ранее Life.ru писал о том, какие из них не помешало бы вспомнить современным россиянам.

Авторы Никита Фартов