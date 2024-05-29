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Регион
29 мая, 06:00
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Экстрасенсы от природы: Знаки зодиака, чьи способности не хуже, чем у Влада Кадони

Каждый из представителей зодиакального круга обладает какими-то своими исключительными способностями. Но сегодня поговорим о тех, кто уже при первой встрече узнает о вас всё. Какие знаки зодиака рождаются экстрасенсами?

Практически каждый человек в той или иной мере обладает экстрасенсорными способностями. Однако у представителей определённой стихии такие навыки развиты лучше. Они понимают чувства других людей без слов. Кто из всех представителей зодиакального круга — экстрасенсы от природы?

1. Знак зодиака Рыбы

Какой знак зодиака — экстрасенс от природы? Рыбы. Такие мужчины и женщины читают между строк. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mateusz Kropiwnicki

Какой знак зодиака — экстрасенс от природы? Рыбы. Такие мужчины и женщины читают между строк. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mateusz Kropiwnicki

"Рыбы склонны слышать то, что другие не слышат, читать между строк, хорошо понимать животных. Представители этого знака могут понять суть любого человека просто по фотографии или жестам", — рассказала астролог Ольга Сохолтуева.

2. Знак зодиака Скорпион

Представители знака зодиака Скорпион за километр чувствуют страх и опасность. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mateusz Kropiwnicki

Представители знака зодиака Скорпион за километр чувствуют страх и опасность. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mateusz Kropiwnicki

Мужчины и женщины – Скорпионы за версту чуют страх и опасность. Они быстро распознают, когда человеку больно в душевном плане. В их натальной карте есть планета Плутон. Она оберегает таких людей от опасности, а также одаривает интуицией.

3. Знак зодиака Рак

Представители знака зодиака Рак отлично чувствуют опасность для себя и близких. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mateusz Kropiwnicki

Представители знака зодиака Рак отлично чувствуют опасность для себя и близких. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mateusz Kropiwnicki

Астролог Сохолтуева "Москве 24" рассказала, что мужчины и женщины – Раки — экстрасенсы, поскольку умеют чувствовать опасность для своих близких, детей и семьи. Они никогда не ввяжутся в рискованные дела.

А вы знали, что в период с 27 мая по 2 июня представителей многих знаков зодиака ждут успехи и неудачи. Ранее Life.ru публиковал рунический гороскоп, составленный рунологом Игорем Вечерским.

Никогда даже мысленно не говорите себе эти 15 фраз, ведь они разъедают вас изнутри
Никогда даже мысленно не говорите себе эти 15 фраз, ведь они разъедают вас изнутри
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Никита Фартов
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