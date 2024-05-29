Экстрасенсы от природы: Знаки зодиака, чьи способности не хуже, чем у Влада Кадони
Каждый из представителей зодиакального круга обладает какими-то своими исключительными способностями. Но сегодня поговорим о тех, кто уже при первой встрече узнает о вас всё. Какие знаки зодиака рождаются экстрасенсами?
Практически каждый человек в той или иной мере обладает экстрасенсорными способностями. Однако у представителей определённой стихии такие навыки развиты лучше. Они понимают чувства других людей без слов. Кто из всех представителей зодиакального круга — экстрасенсы от природы?
1. Знак зодиака Рыбы
Какой знак зодиака — экстрасенс от природы? Рыбы. Такие мужчины и женщины читают между строк. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mateusz Kropiwnicki
"Рыбы склонны слышать то, что другие не слышат, читать между строк, хорошо понимать животных. Представители этого знака могут понять суть любого человека просто по фотографии или жестам", — рассказала астролог Ольга Сохолтуева.
2. Знак зодиака Скорпион
Представители знака зодиака Скорпион за километр чувствуют страх и опасность. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mateusz Kropiwnicki
Мужчины и женщины – Скорпионы за версту чуют страх и опасность. Они быстро распознают, когда человеку больно в душевном плане. В их натальной карте есть планета Плутон. Она оберегает таких людей от опасности, а также одаривает интуицией.
3. Знак зодиака Рак
Представители знака зодиака Рак отлично чувствуют опасность для себя и близких. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mateusz Kropiwnicki
Астролог Сохолтуева "Москве 24" рассказала, что мужчины и женщины – Раки — экстрасенсы, поскольку умеют чувствовать опасность для своих близких, детей и семьи. Они никогда не ввяжутся в рискованные дела.
А вы знали, что в период с 27 мая по 2 июня представителей многих знаков зодиака ждут успехи и неудачи. Ранее Life.ru публиковал рунический гороскоп, составленный рунологом Игорем Вечерским.