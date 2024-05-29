Экстрасенсы от природы: Знаки зодиака, чьи способности не хуже, чем у Влада Кадони

Практически каждый человек в той или иной мере обладает экстрасенсорными способностями. Однако у представителей определённой стихии такие навыки развиты лучше. Они понимают чувства других людей без слов. Кто из всех представителей зодиакального круга — экстрасенсы от природы?

1. Знак зодиака Рыбы

Какой знак зодиака — экстрасенс от природы? Рыбы. Такие мужчины и женщины читают между строк. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mateusz Kropiwnicki

"Рыбы склонны слышать то, что другие не слышат, читать между строк, хорошо понимать животных. Представители этого знака могут понять суть любого человека просто по фотографии или жестам", — рассказала астролог Ольга Сохолтуева.

2. Знак зодиака Скорпион

Представители знака зодиака Скорпион за километр чувствуют страх и опасность. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mateusz Kropiwnicki

Мужчины и женщины – Скорпионы за версту чуют страх и опасность. Они быстро распознают, когда человеку больно в душевном плане. В их натальной карте есть планета Плутон. Она оберегает таких людей от опасности, а также одаривает интуицией.

3. Знак зодиака Рак

Представители знака зодиака Рак отлично чувствуют опасность для себя и близких. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mateusz Kropiwnicki

Астролог Сохолтуева "Москве 24" рассказала, что мужчины и женщины – Раки — экстрасенсы, поскольку умеют чувствовать опасность для своих близких, детей и семьи. Они никогда не ввяжутся в рискованные дела.