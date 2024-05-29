Бруцеллёз и паразиты: Любителей шашлыка из дичи предупредили о сюрпризах гастрономических экспериментов

Некоторые гурманы в сезон шашлыков любят побаловать себя нетривиальными блюдами. Вместо привычных всем свинины или курятины они отправляют на мангал мясо дичи: медвежатину, бобрятину, кабанятину и лосятину. Подобные гастрономические эксперименты безвредны для организма, если знать некоторые тонкости, предупредил шеф-повар Глеб Астафьев.

По словам кулинара, мясо диких зверей в большинстве случаев требует более длительной подготовки. Например, бобры всю свою жизнь проводят около воды, питаясь ветками и прибрежной травой. Часто они являются переносчиками трихинеллёза. Медведи из-за своей всеядности тоже нередко разносят различные недуги, например бруцеллёз.

"Для того чтобы избежать таких последствий, к подготовке этого вида мяса нужно подойти серьёзно: вымачивать не менее 12 часов в кислой среде. Кроме этого, нужно быть готовым к специфичности вкуса медвежатины", — рассказал Астафьев интернет-изданию Regions.