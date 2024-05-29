Бруцеллёз и паразиты: Любителей шашлыка из дичи предупредили о сюрпризах гастрономических экспериментов
Шеф-повар Астафьев: Шашлык из медвежатины требует 12-часового вымачивания
Некоторые гурманы в сезон шашлыков любят побаловать себя нетривиальными блюдами. Вместо привычных всем свинины или курятины они отправляют на мангал мясо дичи: медвежатину, бобрятину, кабанятину и лосятину. Подобные гастрономические эксперименты безвредны для организма, если знать некоторые тонкости, предупредил шеф-повар Глеб Астафьев.
По словам кулинара, мясо диких зверей в большинстве случаев требует более длительной подготовки. Например, бобры всю свою жизнь проводят около воды, питаясь ветками и прибрежной травой. Часто они являются переносчиками трихинеллёза. Медведи из-за своей всеядности тоже нередко разносят различные недуги, например бруцеллёз.
"Для того чтобы избежать таких последствий, к подготовке этого вида мяса нужно подойти серьёзно: вымачивать не менее 12 часов в кислой среде. Кроме этого, нужно быть готовым к специфичности вкуса медвежатины", — рассказал Астафьев интернет-изданию Regions.
Гораздо проще дело обстоит с мясом кабана, лося или косули. Шеф-повар заверил, что такую дичь нужно готовить как можно быстрее. Опасность же могут представлять лишь паразиты, подытожил собеседник портала.
Каким бы ни было мясо для шашлыка, его необходимо тщательно прожарить, рассказывал Life.ru ранее. В противном случае можно подцепить не только острую кишечную инфекцию, но и заработать гастрит с энтеритом.
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