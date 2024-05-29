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29 мая, 05:00
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Традиции советских свадеб: обычаи и ритуалы на 10 редких фотографиях

Бракосочетания в СССР были важным и торжественным событием, которое запоминалось на всю жизнь. Специально для читателей Life.ru собрал 10 интересных свадебных кадров из разных уголков Советского Союза, запечатлённых на протяжении десятилетий.

Ноябрь 1963 г. СССР. Москва. Никита Сергеевич Хрущёв, его жена Нина Петровна, женихлётчик-космонавт СССР Андриян Григорьевич Николаев, и его невестаВалентина Владимировна Терешкова, перед началом церемонии регистрации брака во Дворце бракосочетания на улице Грибоедова.

Фото © ТАСС

Фото © ТАСС

Январь 1970 г. Группа моржей-новобрачных перед зимним заплывом.

Фото © ТАСС

Фото © ТАСС

Август 1971 г. СССР. Брянск. Слесарь вагонного депо Александр Сухарцев и нормировщица Брянского завода дорожных машин Татьяна Григорьева во время возложения цветов у Вечного огня после церемонии в Доме бракосочетаний.

Фото © ТАСС / Исаак Рабинович

Фото © ТАСС / Исаак Рабинович

Июль 1977 г. СССР. Красноярский край. Автомобиль молодожёнов во время свадьбы строителей Саяно-Шушенской гидроэлектростанции.

Фото © ТАСС / Роман Денисов

Фото © ТАСС / Роман Денисов

Декабрь 1980 г. СССР. Торжественная церемония бракосочетания футболиста, обладателя "Золотого мяча" Олега Блохина и абсолютной чемпионки мира по художественной гимнастике Ирины Дерюгиной.

Фото © ТАСС / А. Поддубный, Владимир Самохоцкий

Фото © ТАСС / А. Поддубный, Владимир Самохоцкий

Февраль 1981 г. СССР. Иркутская область. Молодожёны Ирина и Борис Пресновы из бригады строителей строительно-монтажного поезда "ГрузстройБАМ" после церемонии бракосочетания.

Фото © ТАСС / Анатолий Рухадзе

Фото © ТАСС / Анатолий Рухадзе

Август 1982 г. СССР. Амурская область. Работники Байкало-Амурской магистрали, новобрачные Светлана и Владимир Проскурины с гостями после церемонии бракосочетания.

Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Март 1984 г. СССР. Новосибирская область. Куйбышев. Студентка медицинского института Ирина и военнослужащий Сергей Москвичёвы после регистрации в новом Дворце бракосочетаний города Куйбышева.

Фото © ТАСС / Юрий Белозеров

Фото © ТАСС / Юрий Белозеров

Январь 1987 г. СССР. Жених и невеста в день свадьбы.

Фото © ТАСС

Фото © ТАСС

1990 г. СССР. Калининская область. Торжок. Новобрачная Ольга Голованова после церемонии бракосочетания.

Фото © ТАСС / Игорь Зотин

Фото © ТАСС / Игорь Зотин

Каждая из этих свадебных фотографий показывает уникальные моменты жизни людей в СССР, отражая дух времени и культурные традиции. Глядя на них, можно легко вспомнить, как жили, любили и создавали семьи ещё несколько десятилетий назад.

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Обложка ©

ТАСС / Игорь Зотин

Сергей Трофимов
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