Традиции советских свадеб: обычаи и ритуалы на 10 редких фотографиях

Ноябрь 1963 г. СССР. Москва. Никита Сергеевич Хрущёв, его жена Нина Петровна, жених — лётчик-космонавт СССР Андриян Григорьевич Николаев, и его невеста — Валентина Владимировна Терешкова, перед началом церемонии регистрации брака во Дворце бракосочетания на улице Грибоедова.

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Январь 1970 г. Группа моржей-новобрачных перед зимним заплывом.

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Август 1971 г. СССР. Брянск. Слесарь вагонного депо Александр Сухарцев и нормировщица Брянского завода дорожных машин Татьяна Григорьева во время возложения цветов у Вечного огня после церемонии в Доме бракосочетаний.

Фото © ТАСС / Исаак Рабинович

Июль 1977 г. СССР. Красноярский край. Автомобиль молодожёнов во время свадьбы строителей Саяно-Шушенской гидроэлектростанции.

Фото © ТАСС / Роман Денисов

Декабрь 1980 г. СССР. Торжественная церемония бракосочетания футболиста, обладателя "Золотого мяча" Олега Блохина и абсолютной чемпионки мира по художественной гимнастике Ирины Дерюгиной.

Фото © ТАСС / А. Поддубный, Владимир Самохоцкий

Февраль 1981 г. СССР. Иркутская область. Молодожёны Ирина и Борис Пресновы из бригады строителей строительно-монтажного поезда "ГрузстройБАМ" после церемонии бракосочетания.

Фото © ТАСС / Анатолий Рухадзе

Август 1982 г. СССР. Амурская область. Работники Байкало-Амурской магистрали, новобрачные Светлана и Владимир Проскурины с гостями после церемонии бракосочетания.

Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Март 1984 г. СССР. Новосибирская область. Куйбышев. Студентка медицинского института Ирина и военнослужащий Сергей Москвичёвы после регистрации в новом Дворце бракосочетаний города Куйбышева.

Фото © ТАСС / Юрий Белозеров

Январь 1987 г. СССР. Жених и невеста в день свадьбы.

Фото © ТАСС

1990 г. СССР. Калининская область. Торжок. Новобрачная Ольга Голованова после церемонии бракосочетания.

Фото © ТАСС / Игорь Зотин