10 архивных фото актёров СССР на дачах, после которых вы точно захотите за город

Дача всегда была символом уюта и спокойствия не только для рядовых жителей, но и для многих знаменитостей Советского Союза. Здесь они находили вдохновение, отдыхали от городской суеты и наслаждались природой в кругу семьи и друзей. Собрали 10 уникальных кадров, запечатлевших яркие моменты жизни известных личностей на их дачах начиная с 30-х годов и заканчивая 80-ми.

Весна 1936 г. Крымская АССР. Писатель Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) на даче "Тессели", предоставленной ему советским правительством.

Фото © ТАСС / Пинчук

Апрель 1941 г. Московская область. Писатель, публицист, общественный деятель Алексей Николаевич Толстой и его супруга Людмила Ильинична на даче в посёлке Барвиха.

Фото © ТАСС / Владимир Малышев

Июль 1968 г. Московская область. Народный артист РСФСР, клоун Олег Константинович Попов у родителей на даче.

Фото © ТАСС / Вячеслав Ун Да-син

1969 г. Московская область. Космонавт Владислав Волков с женой Людмилой на даче.

Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Июль 1971 г. Московская область. Народный артист СССР, режиссёр театра и кино, актёр Игорь Владимирович Ильинский и его сын Владимир во время игры в теннис на даче.

Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Август 1972 г. Московская область. Поэт Евгений Александрович Евтушенко на своей даче в Переделкине.

Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Июль 1979 г. Украинская ССР. Крымская область. Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время отдыха на государственной даче "Малая Сосновка".

Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

Лето 1982 г. Украинская ССР. Крымская область. Ялта. Секретарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко, его супруга и внук во время отдыха на государственной даче "Глициния" в посёлке Нижняя Ореанда.

Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

1987 г. Московская область. Легендарный вратарь Лев Яшин с женой Валентиной Тимофеевной на даче.

Фото © ТАСС / Сергей Величкин

1987 г. Народный артист СССР Михаил Ульянов на даче под Москвой.

Фото © ТАСС / Валентин Мастюков