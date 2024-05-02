10 фото из советского плацкарта, которые напомнят, каково это было — путешествовать в то время

Погрузитесь в атмосферу советского плацкарта и откройте для себя, как люди путешествовали в прошлом. Взгляните на эти фотографии — на них запечатлены моменты пассажирской жизни на железной дороге.

Март 1989 г. СССР. Москва. Пассажиры у окна вагона.

Фото из советского плацкарта: путешествие в прошлое. Фото © ТАСС / Олег Иванов

Март 1988 г. Украинская ССР. Киев. Проводник Н.Ф. Войтенко во время оформления на поселение пассажирки из Винницы А.В. Кравченко.

Советский плацкарт: взгляд на пассажирскую жизнь. Фото © ТАСС / Анатолий Колесник

Август 1984 г. СССР. Читинская область. Пассажиры в плацкартном вагоне поезда, следующего по Байкало-Амурской магистрали.

Путешествие в прошлое: фотографии советского плацкарта. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко, Григорий Калачьян

Январь 1984 г. СССР. Пассажиры скорого поезда Тында – Москва во время рейса, открывающего постоянное пассажирское сообщение между Тындой и Москвой.

Атмосфера советского плацкарта: моменты пассажирской жизни. Фото © ТАСС / Александр Овчинников

Июль 1983 г. СССР. Читинская область. Отправление пассажирского поезда Хани – Тында на железнодорожной станции Хани Байкало-Амурской магистрали.

Воспоминания о плацкарте: фотографии истории. Фото © ТАСС / Леонид Свердлов

Ноябрь 1980 г. Забайкальский край. Чита. Проводник скорого поезда читинского экипировочного депо Вера Волошина предлагает пассажирам газеты и журналы.

Путешествие во времени: советский плацкарт на фото. Фото © ТАСС / Григорий Калачьян

Октябрь 1979 г. СССР. Москва. Члены первого Всесоюзного комсомольского отряда железнодорожников в вагоне поезда на Ярославском вокзале.

Фотографии советского плацкарта. Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров

Декабрь 1976 г. СССР. Иркутская область. Пассажир первого поезда, открывающего движение по новому участку Байкало-Амурской магистрали от станции Таюра до разъезда Небель.

Ностальгия по советскому плацкарту: взгляд в прошлое. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Январь 1971 г. СССР. Проводница скорого поезда "Красная стрела", курсирующего между Москвой и Ленинградом.

Путешествие в советском плацкарте: фотографии пассажирской жизни. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Июль 1964 г. Пассажирки поезда в плацкартном вагоне за чтением газет и журналов.

Советский плацкарт: дух времени на фотографиях. Фото © ТАСС