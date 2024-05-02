10 фото из советского плацкарта, которые напомнят, каково это было — путешествовать в то время
Как мы любим хаять плацкартные вагоны! А между тем атмосфера, которая там складывается, — это достояние нашей страны. Собрали 10 фото, после которых вы захотите вернуться в СССР и прокатиться на поезде.
Погрузитесь в атмосферу советского плацкарта и откройте для себя, как люди путешествовали в прошлом. Взгляните на эти фотографии — на них запечатлены моменты пассажирской жизни на железной дороге.
Март 1989 г. СССР. Москва. Пассажиры у окна вагона.
Фото из советского плацкарта: путешествие в прошлое. Фото © ТАСС / Олег Иванов
Март 1988 г. Украинская ССР. Киев. Проводник Н.Ф. Войтенко во время оформления на поселение пассажирки из Винницы А.В. Кравченко.
Советский плацкарт: взгляд на пассажирскую жизнь. Фото © ТАСС / Анатолий Колесник
Август 1984 г. СССР. Читинская область. Пассажиры в плацкартном вагоне поезда, следующего по Байкало-Амурской магистрали.
Путешествие в прошлое: фотографии советского плацкарта. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко, Григорий Калачьян
Январь 1984 г. СССР. Пассажиры скорого поезда Тында – Москва во время рейса, открывающего постоянное пассажирское сообщение между Тындой и Москвой.
Атмосфера советского плацкарта: моменты пассажирской жизни. Фото © ТАСС / Александр Овчинников
Июль 1983 г. СССР. Читинская область. Отправление пассажирского поезда Хани – Тында на железнодорожной станции Хани Байкало-Амурской магистрали.
Воспоминания о плацкарте: фотографии истории. Фото © ТАСС / Леонид Свердлов
Ноябрь 1980 г. Забайкальский край. Чита. Проводник скорого поезда читинского экипировочного депо Вера Волошина предлагает пассажирам газеты и журналы.
Путешествие во времени: советский плацкарт на фото. Фото © ТАСС / Григорий Калачьян
Октябрь 1979 г. СССР. Москва. Члены первого Всесоюзного комсомольского отряда железнодорожников в вагоне поезда на Ярославском вокзале.
Фотографии советского плацкарта. Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров
Декабрь 1976 г. СССР. Иркутская область. Пассажир первого поезда, открывающего движение по новому участку Байкало-Амурской магистрали от станции Таюра до разъезда Небель.
Ностальгия по советскому плацкарту: взгляд в прошлое. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко
Январь 1971 г. СССР. Проводница скорого поезда "Красная стрела", курсирующего между Москвой и Ленинградом.
Путешествие в советском плацкарте: фотографии пассажирской жизни. Фото © ТАСС / Юрий Белинский
Июль 1964 г. Пассажирки поезда в плацкартном вагоне за чтением газет и журналов.
Советский плацкарт: дух времени на фотографиях. Фото © ТАСС
Эти фотографии из советского плацкарта позволяют нам окунуться в прошлое и вспомнить, как ещё детьми мы путешествовали в то время. Атмосфера и дух времени — непередаваемые! А какие у вас воспоминания о плацкарте?
- Только родившиеся в СССР знают ответы на эти 5 вопросов о советском детстве
30 апреля, 06:00
- Секретный напиток СССР: Что такое "Арго" и правда ли, что эта газировка могла конкурировать с Pepsi?
29 апреля, 12:00
- Кулинарные шедевры эпохи СССР: Скорее приготовьте эти 5 блюд — они напомнят вам о детстве
28 апреля, 14:00
ТАСС / Эдгар Брюханенко, Григорий Калачьян