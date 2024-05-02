Россиянам посоветовали снизить рабочую нагрузку в период между майскими

У графика работоспособности несколько фаз. Поэтому, как сообщил RT кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии управления факультета "Социальная психология" МГППУ Станислав Никулин, рабочее время следует распределять правильно.

Так, во время фазы мобилизации организм готовится к работе. В ходе врабатываемости организм уже наращивает показатели работоспособности, но не находится на максимуме эффективности, чего не скажешь о фазе устойчивой работоспособности. После этого наступает период утомления, когда организм ощущает нехватку ресурсов.

Затем следует период восстановления работоспособности и сохранения здоровья. Однако если между выходными следуют рабочие дни, как, например, в майские праздники, тем самым увеличивается утомление.

"Помимо этого добавляем увеличенный период врабатываемости после первых майских праздников, вследствие чего показатели работоспособности снижаются", — рассказал Никулин.

Поэтому рабочую нагрузку в период майских праздников лучше снизить. А повысить жизненный тонус поможет общение с друзьями и родственниками, а также светотерапия, движение и углеводная диета.

Во время праздников можно порадовать себя и своего "внутреннего ребёнка" яркими зрелищными моментами на различных мероприятиях. Важно грамотно соблюдать режим труда и отдыха, чтобы снизить тревожность и быть максимально эффективным как в работе, так и в других жизненных обстоятельствах, посоветовал эксперт.