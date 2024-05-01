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1 мая, 13:38

Россиянам дали советы, как не потратить все деньги на майских праздниках

Эксперт Белова: Нужно распланировать расходы на подарки, отдых и угощения

Большинство россиян хотя бы раз в год совершают необдуманные покупки. Согласно результатам исследования, таковых насчитывается 78%, пишет "Газета.ru".

При этом 21% респондентов поддаются импульсивным желаниям ежемесячно, 20% — раз в несколько месяцев, 19% — постоянно. Эксперт Наталья Белова в связи с этим рекомендует сначала определить размер обязательных расходов, в том числе плату за коммунальные услуги, телефон, интернет, школу, детсад, кредитные обязательства.

"Рекомендую регулярно откладывать до 10% дохода на сбережения, если есть такая возможность", — советует специалист.

Также Белова рекомендует распланировать расходы на подарки, отдых и угощения. Приоритеты, по её словам, нужно расставить, ориентируясь на цены в онлайн-магазинах. Кроме того, можно использовать скидки, акции и кешбэк-сервисы. А в магазине не стоит отвлекаться на ненужное, заключила эксперт.

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Ранее Life.ru писал о том, что мужчины стали пользоваться маркетплейсами в два раза активнее. Исследования показывают, что трафик таких площадок вырос на 72% за прошлый год, причём вовлечённость сильной половины человечества стала выше на 90%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Евгения Мосс
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