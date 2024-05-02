Эксперт рассказала, зачем белить деревья дважды в год

Белить деревья и кустарники нужно дважды в году: осенью и весной, ведь в разные сезоны задачи у этого действия отличаются друг от друга, подсказала в эфире радио Sputnik эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

"Осенью мы белим от морозобоин, которые, кстати, появляются не в феврале, как многие думают, а в декабре, при первых морозах. Морозобоина — это когда резко трескается кора, потому что в ней ещё содержится сок. Потом в эти трещины внедряется самая разная инфекция, вплоть до чёрного рака. И, как правило, через какое-то время дерево погибает", — рассказала Воронова.

Весной дерево спасают от грибковых и бактериальных инфекций, которые могут присутствовать в коре, мешая им подниматься. Побелка консервирует и убивает инфекцию. За зиму кора также может "подопреть", поэтому, по мнению эксперта, она нуждается в дезинфекции. Обработка также препятствует появлению мелких животных вроде мышей и зайцев, любящих молодые побеги, и муравьёв.

Деревья нужно белить по уровню человеческого роста. Самые толстые ответвления — на 40–50 см. Лучшая побелка — смесь с водно-дисперсионной краской, так как она дышащая. Такая обработка продержится до августа.