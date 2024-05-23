Школьникам в день начала ЕГЭ назвали топ-5 способов для запоминания Эксперт Солдаева: Запомнить информацию для сдачи ЕГЭ помогут яркие стикеры 23 мая, 05:30 Запомнить информацию для сдачи ЕГЭ помогут ассоциации и стикеры. Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов

Порой при подготовке к важному экзамену кажется, что выучить и запомнить всё просто невозможно. Но можно помочь себе, если знать и использовать эффективные методы запоминания информации. О них Life.ru рассказала старший эксперт ЕГЭ по русскому языку, основатель онлайн-школы ЕГЭ Insperia Анна Солдаева. По её словам, самое главное — забыть про зубрёжку и сделать процесс заучивания интересным и разнообразным.

Способ 1. Ассоциации

Метод ассоциаций — это один из наиболее эффективных способов запоминания информации, основанный на создании связей между новой информацией и тем, что уже известно или легко воспринимается. Наш мозг лучше запоминает информацию, когда она связана с чем-то знакомым или имеет эмоциональную окраску. С помощью ассоциаций легко запоминаются цифры, даты, перечни каких-либо понятий, правила и исключения в языках.

Важно, чтобы ассоциации были как можно более экспрессивными. Это может быть что-то очень смешное или даже глупое, но чем больше эмоций вложено в ассоциацию, тем лучше она отложится в памяти. К ассоциациям можно добавить ощущения. Например, зрительные (визуальный ряд) или звуковые (определённая интонация), советует Солдаева.

Способ 2. Система

Чтобы получить результат, важно выстроить общую систему, в которой все элементы запоминаются вместе. Её можно создать и самостоятельно, но метод системы часто используется и в учебниках, и учителя разрабатывают свои варианты систем. Один из инструментов, который помогает упорядочить знания, — mind-карты (mindmaps). Шпаргалки также можно отнести к этому способу запоминания: чтобы ёмко и понятно написать шпаргалку, мы структурируем информацию и тоже выстраиваем систему.

Пример системы для запоминания. Фото © Insperia

Способ 3. Круги повторения

Даже когда есть ассоциации и система, важно актуализировать знания. Чтобы информация хорошо запомнилась, её нужно регулярно повторять.

Этот метод предполагает разбивку учебного материала на блоки и их последующее повторение через определённые интервалы времени. Основная идея заключается в том, что информация лучше усваивается и запоминается, если её повторять несколько раз с постепенно увеличивающимися промежутками времени между повторениями.

Солдаева советует составить расписание повторения информации, для её закрепления нужно минимум три круга.

Способ 4. Стикеры

Метод запоминания с использованием стикеров подходит для тех, кто лучше воспринимает информацию визуально. Чтобы лучше запомнить слова, даты, объекты, можно написать их на ярких стикерах и крепить листочки так, чтобы они постоянно мелькали перед глазами: на холодильник, на стену, на дверь (даже на внутреннюю сторону двери туалета). Другой вариант виртуальных стикеров — заставки на компьютер или телефон.

Пример стикеров для запоминания. Фото © Insperia

Способ 5. Тип восприятия

Для визуалов, аудиалов и кинестетиков подходят разные варианты помощников в запоминании информации. Визуалы лучше всего воспринимают картинки, диаграммы, графики или просто написанный текст: информация должна быть "нарисована" в их воображении.

Аудиалы предпочитают слушать и говорить, то есть обсуждать материал, и это помогает запоминанию.

Кинестетики наиболее эффективно усваивают информацию через движение и ощущения: это и так называемая моторная память (когда мы пишем рукой слова, а они лучше запоминаются), и разные варианты "якорения" информации через движения (например, при заучивании стихотворения можно ходить в такт или придумать специальную последовательность жестов — как танцы в детском лагере, помните такие?).

Напомним, ЕГЭ в этом году стартует 23 мая. В этот день состоятся экзамены по географии, химии и литературе. Русский язык выпускники будут сдавать 28 мая, математику — 31 мая. 4 июня сдаются обществознание и физика, 7–8 июня — иностранные языки (устный) и информатика, 11 июня — биология, история, иностранные языки (письменный). 13, 17, 18, 19, 20, 21 июня назначены резервными днями. Кроме того, в этом году по распоряжению президента РФ Владимира Путина у школьников появится возможность пересдать один из предметов. Днями для пересдачи назначены 4 и 5 июля.

Авторы Александра Вишнякова