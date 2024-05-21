"Они скоры на услышание": Иерей рассказал, кому молиться для успешной сдачи ЕГЭ

Лучше всего, если верующие ребята в классе найдут время прийти в храм вместе и попросить батюшку совершить молебен на начало всякого доброго дела. Словами этой службы молящиеся обращаются к Богу и просят его благословить предстоящие добрые труды. А выпускные экзамены, несомненно, дело доброе, важное, определяющее очень многое. Ещё можно обратиться к Господу в личной молитве, попросить помощи у Пресвятой Богородицы, которая и для каждого из нас Мать.