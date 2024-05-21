"Они скоры на услышание": Иерей рассказал, кому молиться для успешной сдачи ЕГЭ
Иерей Проходцев: Для сдачи ЕГЭ можно помолиться Иоанну Златоусту и Григорию Богослову
Для сдачи ЕГЭ можно помолиться Иоанну Златоусту и Григорию Богослову. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Школьники и их родители в период Единого государственного экзамена обращаются за помощью к Богу. Как рассказал Life.ru настоятель строящегося храма в честь святой блаженной Матроны Московской иерей Михаил Проходцев, выпускники могут сходить в храм или помолиться святым.
Лучше всего, если верующие ребята в классе найдут время прийти в храм вместе и попросить батюшку совершить молебен на начало всякого доброго дела. Словами этой службы молящиеся обращаются к Богу и просят его благословить предстоящие добрые труды. А выпускные экзамены, несомненно, дело доброе, важное, определяющее очень многое. Ещё можно обратиться к Господу в личной молитве, попросить помощи у Пресвятой Богородицы, которая и для каждого из нас Мать.
Кроме того, можно помолиться святым, которые были людьми весьма образованными, — это святители Иоанн Златоуст, Василий Великий и Григорий Богослов, святой блаженный Августин, святитель Феофан Затворник, святитель Тихон, патриарх Всероссийский. Также священник советует обратиться за молитвенной помощью к святителю Николаю Чудотворцу и святой блаженной Матроне Московской.
"Они всегда очень скоры на услышание", — добавил иерей.
Напомним, ЕГЭ в этом году стартует 23 мая. В этот день состоятся экзамены по географии, химии и литературе. Русский язык выпускники будут сдавать 28 мая, математику — 31 мая. 4 июня сдаются обществознание и физика, 7–8 июня — иностранные языки (устный) и информатика, 11 июня — биология, история, иностранные языки (письменный). 13, 17, 18, 19, 20, 21 июня назначены резервными днями. Кроме того, в этом году по распоряжению президента РФ Владимира Путина у школьников появится возможность пересдать один из предметов. Днями для пересдачи назначены 4 и 5 июля.