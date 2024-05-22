В Татарстане перед ЕГЭ в школьном туалете появились кабинки "для экстравертов"

Лишь половину дверей оставили в туалетах гимназии в посёлке городского типа Богатые Сабы Сабинского района. Это произошло на фоне приближающихся ОГЭ и ЕГЭ. Причём школьники такому новшеству совсем не обрадовались.

"Возможно, в кабинках будет удобно низким девочкам, но точно не тем, кто выше 160 см. А как туда ходить ребятам? Просто ужас! В пункте проведения экзаменов должны быть созданы условия для успешной сдачи. А здесь сделано всё, чтобы ребёнок переживал не только об экзамене, но и о своём комфорте", — прокомментировали ситуацию разгневанные родители учеников.