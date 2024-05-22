В Татарстане перед ЕГЭ в школьном туалете появились кабинки "для экстравертов"
Гимназия в Татарстане в преддверии ЕГЭ сделала кабинки туалетов открытыми
В одной из гимназий Татарстана перед ЕГЭ сделали туалетные кабинки наполовину открытыми. Обложка © SHOT
В преддверии ЕГЭ в одной из школ Татарстана сделали открытые туалеты. Ученики подозревают, что таким образом администрация учебного заведения пытается бороться со шпаргалками, пишет SHOT.
В одной из гимназий Татарстана перед ЕГЭ сделали туалетные кабинки наполовину открытыми. Фото © SHOT
Лишь половину дверей оставили в туалетах гимназии в посёлке городского типа Богатые Сабы Сабинского района. Это произошло на фоне приближающихся ОГЭ и ЕГЭ. Причём школьники такому новшеству совсем не обрадовались.
"Возможно, в кабинках будет удобно низким девочкам, но точно не тем, кто выше 160 см. А как туда ходить ребятам? Просто ужас! В пункте проведения экзаменов должны быть созданы условия для успешной сдачи. А здесь сделано всё, чтобы ребёнок переживал не только об экзамене, но и о своём комфорте", — прокомментировали ситуацию разгневанные родители учеников.
Уже завтра по всей России начнётся ЕГЭ. 23 мая запланированы экзамены по географии, химии и литературе. Блеснуть знаниями по русскому языку ученики смогут 28 мая, а по математике — 31 мая. А 4 июня пройдёт обществознание и физика, 7–8 июня — иностранные языки (устный) и информатика, 11 июня — биология, история, иностранные языки (письменный). При этом 13, 17, 18, 19, 20, 21 июня назначены резервными днями. Также в этом году президент РФ Владимир Путин распорядился о том, чтобы школьники могли пересдать один из предметов. Причём такая возможность есть и для участников досрочного ЕГЭ.