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21 мая, 05:44

Рособрнадзор: Участникам досрочного ЕГЭ разрешили пересдать один предмет

Участникам ЕГЭ разрешили пересдать экзамен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Участникам ЕГЭ разрешили пересдать экзамен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Школьники, которые сдают ЕГЭ досрочно, получат возможность пересдать один из предметов до конца экзаменационной кампании. Об этом рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский в беседе с ТАСС.

"Даже если участник сдавал досрочно, для него тоже есть эти два дня пересдачи. Если он выпускник текущего года", — отметил Круглинский.

Президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию уточнял, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании. Однако ранее, в досрочный этап экзаменов, который прошёл с 22 марта по 22 апреля, пересдача не предусматривалась.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Севастополе ЕГЭ и ОГЭ в этом году пройдут на добровольной основе из-за нестабильного положения и неспокойной обстановки. Для выпускников, которые всё-таки решат сдавать экзамены, будут созданы меры дополнительной безопасности.

Николай Рюмин
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