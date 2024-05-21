Рособрнадзор: Участникам досрочного ЕГЭ разрешили пересдать один предмет

Школьники, которые сдают ЕГЭ досрочно, получат возможность пересдать один из предметов до конца экзаменационной кампании. Об этом рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский в беседе с ТАСС.

"Даже если участник сдавал досрочно, для него тоже есть эти два дня пересдачи. Если он выпускник текущего года", — отметил Круглинский.

Президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию уточнял, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании. Однако ранее, в досрочный этап экзаменов, который прошёл с 22 марта по 22 апреля, пересдача не предусматривалась.