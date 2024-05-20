ЕГЭ и ОГЭ будут добровольными для выпускников в Севастополе

Власти сделали добровольными сдачу ЕГЭ и ОГЭ для выпускников из Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он объяснил это неспокойной обстановкой, сложившейся в городе в последнее время.

"За прошлую неделю нас атаковали четыре раза, сегодня утром звучал сигнал воздушной тревоги. Совершенно очевидно, что это большой стресс и для детей, и для их родителей", — написал чиновник в телеграм-канале.

По словам губернатора, он обратился с соответствующей просьбой к министру просвещения России Сергею Кравцову и тот поддержал инициативу. Так, школьникам позволят самим выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить свои аттестаты, а в вузы можно будет поступить по результатам внутренних вступительных экзаменов.