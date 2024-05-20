Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 11:16

ЕГЭ и ОГЭ будут добровольными для выпускников в Севастополе

В Севастополе школьники смогут не сдавать ЕГЭ и ОГЭ из-за неспокойной обстановки

Власти сделали добровольными сдачу ЕГЭ и ОГЭ для выпускников из Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он объяснил это неспокойной обстановкой, сложившейся в городе в последнее время.

"За прошлую неделю нас атаковали четыре раза, сегодня утром звучал сигнал воздушной тревоги. Совершенно очевидно, что это большой стресс и для детей, и для их родителей", — написал чиновник в телеграм-канале.

По словам губернатора, он обратился с соответствующей просьбой к министру просвещения России Сергею Кравцову и тот поддержал инициативу. Так, школьникам позволят самим выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить свои аттестаты, а в вузы можно будет поступить по результатам внутренних вступительных экзаменов.

Для тех выпускников, которым для поступления всё же нужна сдача государственных экзаменов, их проведут, но с соблюдением всех мер предосторожности.

Напомним, Севастополь регулярно становится целью украинских обстрелов. Например, очередная атака состоялась в ночь на 19 мая, после этого в городе нашли множество кассетных суббоеприпасов, несколько домов оказались повреждены. Позднее Минобороны отчиталось об уничтожении девяти американских ракет ATACMS и одного беспилотника. А утром 20 мая в Севастополе звучала воздушная тревога, Крымский мост временно закрывали.

Американский дрон летал над Чёрным морем в момент атаки ВСУ на Россию
Американский дрон летал над Чёрным морем в момент атаки ВСУ на Россию
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
  • Новости
  • Михаил Развожаев
  • егэ
  • Образование
  • Региональные власти
  • Общество
  • Политика
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров