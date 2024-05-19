Развожаев: Несколько домов повреждены в Севастополе при ночной атаке ВСУ

В Севастополе повреждены несколько жилых домов после ночной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

"В городе повреждены несколько жилых домов. Муниципальные комиссии вышли на обходы, чтобы зафиксировать повреждения для дальнейшей оценки ущерба", — написал Развожаев в телеграм-канале.

Губернатор Севастополя добавил, что пострадавших в результате атаки нет. Спецслужбы обследовали местность и убрали почти все упавшие осколки и суббоеприпасы для дальнейшего уничтожения. Развожаев напомнил, что в случае их обнаружения необходимо звонить по телефону 112 и не подходить к ним.