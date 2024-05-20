Движение по Крымскому мосту перекрыли, а в Севастополе объявлена воздушная тревога
Движение транспорта по Крымскому мосту временно ограничено
Крымский мост временно перекрыт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
На Крымском мосту временно перекрыто движение автотранспорта, это сообщается в telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
В Севастополе губернатор Михаил Развожаев в своём телеграм-канале сообщает о воздушной тревоге.
Ранее Life.ru сообщал о повреждении нескольких домов в Севастополе после атаки ВСУ. Жители города не пострадали, а муниципальные службы вышли к местам разрушений для оценки ущерба.