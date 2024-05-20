Движение по Крымскому мосту перекрыли, а в Севастополе объявлена воздушная тревога

На Крымском мосту временно перекрыто движение автотранспорта, это сообщается в telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

В Севастополе губернатор Михаил Развожаев в своём телеграм-канале сообщает о воздушной тревоге.