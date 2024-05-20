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Регион
20 мая, 06:56

Движение по Крымскому мосту перекрыли, а в Севастополе объявлена воздушная тревога

Движение транспорта по Крымскому мосту временно ограничено

Крымский мост временно перекрыт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Крымский мост временно перекрыт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

На Крымском мосту временно перекрыто движение автотранспорта, это сообщается в telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

В Севастополе губернатор Михаил Развожаев в своём телеграм-канале сообщает о воздушной тревоге.

В Севастополе находят суббоеприпасы после отражения ракетной атаки
В Севастополе находят суббоеприпасы после отражения ракетной атаки

Ранее Life.ru сообщал о повреждении нескольких домов в Севастополе после атаки ВСУ. Жители города не пострадали, а муниципальные службы вышли к местам разрушений для оценки ущерба.

Мирон Сидоров
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