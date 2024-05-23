Россиян предостерегли от частой смены SIM-карт, чтобы не лишиться "Госуслуг"
Мошенники научились взламывать аккаунты на "Госуслугах" через старые SIM-карты
Злоумышленники стали использовать старые SIM-карты, чтобы получить доступ к чужим аккаунтам на портале "Госуслуг". Украденные страницы они продают в Даркнете. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на сервис разведки утечки данных и мониторинга Даркнета DLBI.
Только за последние месяцы произошло более десятка случаев "угона" мошенниками аккаунтов через мобильные номера, которые заново поступили в продажу.
"Купив SIM-карту за сумму в пару сотен рублей, злоумышленники пытаются восстановить пароль через SMS в сервисе "Госуслуги", крупнейших банках и социальных сетях. Взломанные аккаунты выставляют на продажу в Даркнете", — рассказали эксперты сервиса.
По их словам, порядка 60% SIM-карт, которые поступают в продажу, когда-то использовались. Эксперты советуют пользователям не забывать устанавливать на важных сервисах двухфакторную аутентификацию и воздержаться от частой смены номеров.
Ранее сообщалось, что мошенники нашли новый способ взлома аккаунтов в мессенджере Telegram. Злоумышленники маскируются под службу техподдержки или используют сторонние каналы с ботами для заработка или ссылками для голосования.
Агентство "Москва" / Мобильный репортёр