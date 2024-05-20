Россиян предупредили о мошенниках-"рентгенологах"

В России набирает обороты новая мошенническая схема: злоумышленники предлагают жертвам пройти флюорографию за счёт средств ОМС. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Звонящий предлагает выбрать для прохождения ближайшую поликлинику, дату и время приёма и для подтверждения записи просто назвать код из СМС ", — рассказал агентству гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг.

По его словам, так как флюорографию действительно следует проходить раз в год, у людей зачастую не возникает мысли, что это обман. Мошенники же, используя данные жертв, могут либо списать деньги с их счетов, либо получить доступ к чужим аккаунтам на "Госуслугах" и проводить множество махинаций, например отправить заявку на микрозайм или продать данные "коллегам" для таргетированных атак.