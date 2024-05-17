В Банке России объяснили, как не попасться на мошенника "из ЦБ" Эксперт Постникова — об уловках мошенников: ЦБ не звонит физическим лицам 17 мая, 13:21 17 мая отмечается Всемирный день электросвязи и информационного сообщества. Обложка © Freepik.com

17 мая отмечается Всемирный день электросвязи и информационного сообщества. В связи с этим главный эксперт кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Татьяна Постникова объяснила, на какие уловки идут современные мошенники и как не попасться в ловушку, когда вам звонит якобы сотрудник ЦБ.

Злоумышленники активно представляются сотрудниками Центробанка, используют многоуровневые схемы звонков с якобы участием сотрудников правоохранительных органов. Для убедительности они даже присылают жертве в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью Банка России. Однако верить в это не стоит, подчёркивает эксперт.

"Со стороны выглядит очень правдоподобно. Обращаю внимание: Банк России — мегарегулятор, он не работает напрямую с физическими лицами. Он работает с банками — инициативно на связь Банк России не выходит, не звонит, не рассылает сообщения и удостоверения своих сотрудников и не занимается обслуживанием счетов физических лиц", — объяснила Постникова.

Кем бы ни представлялся незнакомец по телефону — сотрудником Банка России, "службы безопасности банка", МВД, — никогда и никому не сообщайте личные данные, а также секретную информацию: трёхзначный код с оборотной стороны карты, код из СМС, ПИН-код от доступа в мобильное приложение банка, логин-пароль от онлайн-банка. А если слышите формулировку о некоем "безопасном счёте" — кладите трубку. Лучше даже самостоятельно перезвонить в банк. На всех устройствах, где это возможно, используйте антивирус, на телефоны установите антиспам, советует специалист.

Чтобы не стать жертвой кибермошенников и не потерять свои средства на фишинговом сайте, заведите себе отдельную или виртуальную карту для покупок в Интернете, установите на ней лимит трат или кладите на неё деньги непосредственно перед покупкой. Так вы убережёте средства на основном счёте, даже если данные виртуальной карты случайно введёте на фишинговом сайте.

Ранее Life.ru предупредил, что активизировались аферисты, прикрывающиеся деятельностью благотворительных фондов. Также весной можно стать жертвой мошенников, которые предлагают забронировать место для отдыха, например шашлычную зону в парке или у озера.