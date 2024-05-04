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4 мая, 03:07

"Вижу код, называю его": Мошенники повесили на мать-одиночку кредит в 12 миллионов

360.ru: Мошенники обманули мать-одиночку, повесив 12-миллионный кредит

Мать-одиночка Ольга С. стала жертвой мошенников, которые обманули её в общей сложности на 12 миллионов рублей. О деталях этой истории пишет 360.ru.

Ольге позвонил "мобильный оператор", потребовав сию же минуту продлить договор, чтобы сим-карта не заблокировалась. Женщина должна была назвать номер, пришедший в СМС. Она сделала это, причём дважды.

"Я растерялась, вижу код, называю его, и он говорит: "Сейчас ещё один код придёт, ещё раз назовите". А потом я понимаю, что это код от "Госуслуг", — рассказала Ольга.

Позже звонки с требованиями и манипуляциями от аферистов продолжились. В результате они вынудили её набрать кредитов, чтобы "поймать мошенников и вернуть долги". В итоге Ольга должна не только банкам, но и близким. После этого женщина обратилась в полицию, где в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.

Мошенники стали требовать личные данные пенсионеров под предлогом выплат
Мошенники стали требовать личные данные пенсионеров под предлогом выплат

Ранее в Чебоксарах мошенники уговорили девятилетнюю девочку перевести им родительские деньги в обмен на предметы для онлайн-игры (робуксы). К тому моменту, как вмешались родители, ребёнок перевёл злоумышленникам 1,3 миллиона рублей.

Обложка ©

Freepik / Freepik

Анатолий Симоненко
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