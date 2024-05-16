Пожилые россияне стали попадаться на новую аферу с "перерасчётом пенсии"
Депутат Немкин: Аферисты обманывают пожилых под предлогом перерасчёта пенсии
Аферисты начали похищать средства у пожилых людей в России, обещая перерасчёт пенсии в обмен на предоставление цифр из кода идентификации. О новой афере предупредил депутат Госдумы, член комитета по информационной политике Антон Немкин.
По его словам, злоумышленники, представившись сотрудниками Социального фонда, убеждают пожилых людей в том, что у них есть некий неучтённый пенсионный стаж. Затем они любезно предлагают прямо по телефону составить заявление на перерасчёт пенсионных выплат. Когда жертва "съедает наживку", аферисты просят назвать только что пришедший код из sms, получая таким образом полный доступ к учётной записи на "Госуслугах" или мобильному банку.
"В связи с этим настоятельно рекомендую обсудить с пожилыми родственниками способы защиты от мошенников, которые активно действуют как в Сети, так и посредством телефона", — рекомендовал Немкин в беседе с РИА "Новости".
Парламентарий призвал проявлять внимательность и осторожность при разговоре с такими "сотрудниками", звонящими с незнакомых номеров, не сообщать им данных, которые они просят, и не проводить необдуманных операций с финансами. Он подчеркнул, что официальные структуры никогда не просят по телефону пароли, банковские реквизиты или другие личные сведения. Пенсионеров Немкин призвал не стеснять просить помощи и советоваться с членами семьи, друзьями или специалистами по защите потребителей.
Ранее аферисты начали использовать новый способ для получения данных для входа в телерам-аккаунт. Они используют сторонние каналы или представляются сотрудниками службы поддержки, чтобы уведомить жертву о том, что ими была получена заявка на удаление профиля. Чтобы отменить операцию и оставить учётную запись себе, необходимо перейти на сайт, ввести там номер телефона, а затем и sms-код.
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