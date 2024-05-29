Вытаскивать за волосы и подмышки: Спасатель объяснил, в каких ситуациях можно помочь утопающим

К пляжам в России предъявляются специальные требования, среди которых — обследование дна водолазами, заключение о качестве воды, нахождение рядом спасателей с необходимым снаряжением, установка буйков. Об этом сообщил заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

"Всё это регламентировано. И только те места, которые соответствуют этим требованиям, приняты в эксплуатацию. Там безопасно отдыхать и купаться. У нас довольно сильное законодательство в этом отношении, и силы, которые исполняют и контролируют, работают как единый механизм", — пояснил Щетинин в беседе с 360.ru.

Ни в коем случае нельзя нырять в непроверенных местах, в которых запрещено купаться, ведь это может обернуться инвалидностью на всю жизнь, указал эксперт. Опасно также заплывать за буйки, ведь их устанавливают не просто так: они обозначают территорию, находящуюся в поле зрения спасателей. Если вы не научились плавать в детстве, перед заходом в воду стоит походить на занятия с тренером и научиться держаться на поверхности.