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29 мая, 03:36

Вытаскивать за волосы и подмышки: Спасатель объяснил, в каких ситуациях можно помочь утопающим

Спасатель Щетинин: Спасение тонущего человека может обернуться трагедией

К пляжам в России предъявляются специальные требования, среди которых — обследование дна водолазами, заключение о качестве воды, нахождение рядом спасателей с необходимым снаряжением, установка буйков. Об этом сообщил заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

"Всё это регламентировано. И только те места, которые соответствуют этим требованиям, приняты в эксплуатацию. Там безопасно отдыхать и купаться. У нас довольно сильное законодательство в этом отношении, и силы, которые исполняют и контролируют, работают как единый механизм", — пояснил Щетинин в беседе с 360.ru.

Ни в коем случае нельзя нырять в непроверенных местах, в которых запрещено купаться, ведь это может обернуться инвалидностью на всю жизнь, указал эксперт. Опасно также заплывать за буйки, ведь их устанавливают не просто так: они обозначают территорию, находящуюся в поле зрения спасателей. Если вы не научились плавать в детстве, перед заходом в воду стоит походить на занятия с тренером и научиться держаться на поверхности.

А вот рваться спасать тех, кто тонет, не стоит, даже если человек превосходно плавает, заметил Щетинин. В этот момент можно самому стать жертвой, ведь тонущий может вцепиться в вас и утянуть на дно. Вытягивать угодившего в беду человека нужно за волосы или подмышечные впадины и плыть с ним на боку. Если сами начали тонуть, стоит набрать воздух в грудную клетку и задержать его. Это поможет удержаться на плаву. Главное — не паниковать. По возможности нужно размахивать руками и постараться хоть что-то крикнуть.

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Ранее кандидат медицинских наук рассказал, какие правила безопасного купания не нужно игнорировать, чтобы летний отдых на водоёме не закончился на больничной койке. Главное среди них: купаться можно только в разрешённых и проверенных местах.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

Анатолий Симоненко
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