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8 марта, 22:09

"Решил сигануть": В Сочи юноша по пути к девушке спас тонущего мужчину

RT: В Сочи двое молодых людей спасли упавшего в реку мужчину

В минувший Международный женский день в Сочи спасли мужчину, который упал в реку и чуть не утонул. Как передаёт канал RT, героями оказались случайные прохожие.

Журналисты сообщают, что молодой парень шёл поздравлять свою спутницу жизни с 8 Марта. В какой-то момент, оказавшись на мосту, он услышал крики и увидел в воде мужчину.

"Там ещё один человек спускался с другой стороны. Но я подумал, он не успеет, решил сигануть", — сообщил собеседник RT.

Они смогли вдвоём вытащить утопающего из воды и откачали его. Впоследствии прибывшие на место сотрудники МЧС передали пострадавшего врачам.

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Ранее Life.ru писал, что в Махачкале автомобиль с тренером и тремя его несовершеннолетними учениками съехал с дороги и затонул. В результате двое из них оказались в больнице в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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