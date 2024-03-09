"Решил сигануть": В Сочи юноша по пути к девушке спас тонущего мужчину

В минувший Международный женский день в Сочи спасли мужчину, который упал в реку и чуть не утонул. Как передаёт канал RT, героями оказались случайные прохожие.

Журналисты сообщают, что молодой парень шёл поздравлять свою спутницу жизни с 8 Марта. В какой-то момент, оказавшись на мосту, он услышал крики и увидел в воде мужчину.

"Там ещё один человек спускался с другой стороны. Но я подумал, он не успеет, решил сигануть", — сообщил собеседник RT.

Они смогли вдвоём вытащить утопающего из воды и откачали его. Впоследствии прибывшие на место сотрудники МЧС передали пострадавшего врачам.