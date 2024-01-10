Спасение оленя, тонувшего в Байкале, попало на видео
В Бурятии спасли дикого оленя, тонувшего в Байкале
На севере Бурятии спасли самца дикого северного оленя, тонувшего в Байкале. Об этом сообщила глава Бурприроднадзора Марина Дамдинова, показав видео спасения.
В Бурятии спасли дикого оленя, тонувшего в Байкале. Видео © Телеграм-канал "Марина Дамдинова Бурприроднадзор"
"Оперативно вызволили дикое животное из вод Северного Байкала. Олень большой, сильный, ему около четырёх лет. Все переживали, приложили много усилий для спасения оленя. Будем надеяться, что у него всё будет хорошо", — написала руководитель ведомства.
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