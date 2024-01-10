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10 января, 07:30

Спасение оленя, тонувшего в Байкале, попало на видео

В Бурятии спасли дикого оленя, тонувшего в Байкале

На севере Бурятии спасли самца дикого северного оленя, тонувшего в Байкале. Об этом сообщила глава Бурприроднадзора Марина Дамдинова, показав видео спасения.

В Бурятии спасли дикого оленя, тонувшего в Байкале. Видео © Телеграм-канал "Марина Дамдинова Бурприроднадзор"

"Оперативно вызволили дикое животное из вод Северного Байкала. Олень большой, сильный, ему около четырёх лет. Все переживали, приложили много усилий для спасения оленя. Будем надеяться, что у него всё будет хорошо", написала руководитель ведомства.

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А ранее в Москве поисковики спасли пса Батона из-под бетонной плиты на станции Митьково. Собака испугалась салютов и забралась под плиту, но выбраться сама уже не смогла.

Александра Вишнякова
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