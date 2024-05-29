No sugar added: Врач назвала опасную надпись в составе протеиновых батончиков

Протеиновые батончики неспроста снискали большую популярность среди спортсменов. Они помогают быстро снабдить организм дополнительным количеством белка и клетчатки, являясь вкусным дополнением к основным приёмам пищи. Впрочем, злоупотреблять такими перекусами тоже не стоит, призвала врач-эндокринолог Анна Машкова.

"Следует не забывать, что помимо белка в состав входят углеводы, а именно различные подсластители, такие как кукурузный сироп. Особенно набирают популярность батончики без добавления сахара (No sugar added). К сожалению, отсутствие в продукте глюкозы ещё не говорит о его пользе. Как правило, в такие продукты добавляют фруктозу", — рассказала собеседница "Газеты.ru".

По словам эксперта, клетки человеческого организма не умеют усваивать фруктозу, а потому она сразу направляется в печень, где и расщепляется на глюкозу и "плохой холестерин" — триглицериды. Они не только повышают уровень сахара в крови, но и приводят к отложению жира в печени, предостерегла Машкова.