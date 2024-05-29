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Регион
29 мая, 02:58

No sugar added: Врач назвала опасную надпись в составе протеиновых батончиков

Врач Машкова: Протеиновые батончики без сахара приводят к ожирению печени

Протеиновые батончики неспроста снискали большую популярность среди спортсменов. Они помогают быстро снабдить организм дополнительным количеством белка и клетчатки, являясь вкусным дополнением к основным приёмам пищи. Впрочем, злоупотреблять такими перекусами тоже не стоит, призвала врач-эндокринолог Анна Машкова.

"Следует не забывать, что помимо белка в состав входят углеводы, а именно различные подсластители, такие как кукурузный сироп. Особенно набирают популярность батончики без добавления сахара (No sugar added). К сожалению, отсутствие в продукте глюкозы ещё не говорит о его пользе. Как правило, в такие продукты добавляют фруктозу", — рассказала собеседница "Газеты.ru".

По словам эксперта, клетки человеческого организма не умеют усваивать фруктозу, а потому она сразу направляется в печень, где и расщепляется на глюкозу и "плохой холестерин" — триглицериды. Они не только повышают уровень сахара в крови, но и приводят к отложению жира в печени, предостерегла Машкова.

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К счастью для спортсменов, протеиновым батончикам давно существует натуральная и полезная альтернатива. Речь идёт о халве из семян подсолнечника, кунжута, арахиса или миндаля. Этот десерт богат белками, витаминами и минералами.

Обложка ©

Freepik / rawpixel.com

Илья Пушкарев
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