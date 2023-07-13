Диетолог рассказала, чем спортсмены могут заменить протеиновые батончики

Халва, как правило, изготавливается из семян подсолнечника или кунжута, а также из арахиса, миндаля и других видов орехов, что делает её очень калорийной. Вместе с этим это лакомство может быть очень полезным, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.

Наиболее распространённая халва — подсолнечная, богатая белками, жирами и углеводами. Она содержит витамины группы B, Е и минералы — магний, калий, железо и цинк. По словам Кругловой, халву нельзя рассматривать как основной источник этих нутриентов, однако можно как дополнительный. Правда, в больших количествах её есть нельзя, особенно в пожилом возрасте.

"К халве нужно относиться как к десерту, количество для ежедневного использования — буквально 20–30 граммов. Особенно осторожными нужно быть людям старшего возраста: если физической активности немного, то будет риск набора веса при употреблении халвы", — предупредила Наталья Круглова.

Для спортсменов халва особенно полезна, так как у этой категории людей высокая потребность в энергии. Поэтому, когда нужно быстро восстановить силы, халва отлично подойдёт. По словам Кругловой, лакомство можно рассматривать как полноценную замену протеиновым батончикам, ведь оно может насыщать довольно продолжительное время. В заключение диетолог посоветовала отдавать предпочтение халве, в состав которой входят семена льна.