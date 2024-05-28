Поставят в тупик и заставят краснеть от стыда: 8 курьёзных слов из шоу "Поле чудес"

Не так-то просто порой отгадать слова у Якубовича на знаменитом телешоу "Поле чудес"! Особенно если ведущий шутит, издевается и всячески сбивает участников с правильной мысли. Зато зрителям смотреть такое представление одно удовольствие. Чтобы заставить вас не только напрячь мозги, но и хохотать, вспомним самые сложные вопросы с подковыркой, ответить на которые правильно сразу получится далеко не у всех.

Начнём с вопроса, ответ на который практически показан на картинке ниже. Нет, это не часть тела, о которой вы могли подумать. Не поддавайтесь на провокации Якубовича! Лучше вспомните, как у западных и южных славян назывались селение, деревня, курень? Даём вам ровно десять секунд на размышление, прежде чем назовём правильный ответ. Интересно, сколько из вас догадались или вспомнили нужное слово. Жупа, именно так звучит нужное слово.

Смешные и нелепые загадки на шоу "Поле чудес": Избранное. Фото © 1tv.ru

А теперь вопрос, в котором, возможно, поможет критическое мышление, но не факт. Потому что додумаются до правильного ответа лишь заядлые путешественники. Звучит вопрос так: в Австралии на парковках возле некоторых торговых центров по ночам и вечерам включают классическую музыку, чтобы отпугнуть кого-то. Кого? Дадим вам несколько подсказок. Это могут быть бездомные, дикие животные, пауки и многоножки, подростки или кенгуру. Итак, крутите барабан и называйте нужное слово! Если вы подумали сейчас про тинейджеров, то вам вынесут ключи от автомобиля. Это правильный ответ.

Самые сложные вопросы из "Поля чудес": Кого в Австралии отпугивают классической музыкой? Фото © 1tv.ru

Скажите, вы в детстве увлекались историей? Если да, то ответить на следующий вопрос получится легко. Внимание, вопрос! Пожалуйста, вспомните следующее. Древние египтяне считали кошку священным животным. Поэтому, когда питомец умирал, в честь траура древние египтяне избавлялись от этого. Подсказка — это есть у каждого человека. Варианты ответов: мизинец, брови, ногти, большие пальцы на ногах. Если вы не знали, то, отдавая дань уважения питомцу, люди сбривали брови, а сам траур длился 70 дней.

Какой части тела лишали себя египтяне в честь траура по кошке? Фото © 1tv.ru

Если вы когда-нибудь задумывались, почему у пельменей именно такая форма, похожая на ушки, — вероятно, правильный ответ на наш следующий вопрос знаете. А если нет, то приготовьтесь не только удивляться, но и проверять на прочность смекалку. Итак, пельмени издавна заготавливают в форме ушек. Что они символизируют? Вариантами ответа могут быть смирение, порядочность, послушание или верность. Наверное, догадаться просто по логике будет трудно, но правильный ответ мы всё же скажем — пельмени в форме ушек символизировали послушание.

Какими забавными и сложными вопросами Якубович "ломает мозги" участникам шоу "Поле чудес"? Фото © 1tv.ru

И снова вопрос про мировые культуры и их особенности. На этот раз поговорим не про смерть, а про жизнь. Точнее, вероятное её появление, если вы правильно обойдётесь со своей второй половинкой. Как вы думаете, что идёт следом? Итак, вопрос: чтобы сделать комплимент женщине в Индии, нужно сравнить её с коровой и слоном. Со священным животным дама сердца должна быть схожа глазами. А чем со слоном? Фигурой, походкой, размерами или неумением высоко прыгать? Правильный ответ второй.

Курьёзные случаи на шоу "Поле чудес": Отгадаете, зачем в Индии женщин сравнивали со слонами? Фото © 1tv.ru

Шоу "Поле чудес" помогает нам узнавать много нового и интересного. Например, ответ на следующий вопрос в современном мире очень распространён. Подумайте и скажите, что организм женщины в год способен впитывать до 2,5 кг. Варианты ответа: пельмени, пот, слёзы, косметика. Если вы назвали последнее слово, то вращайте барабан и выбирайте приз!

Выпуски шоу "Поле чудес" с самыми сложными загадками. Фото © 1tv.ru

Вопрос: На Руси цензура распространялась и на изобразительное искусство, распределяя некоторые его ответвления и стили как табу. В своё время московский патриарх Иоаким запретил распространять гравированные на досках из липы рисунки с религиозными сюжетами. Как назывался такой вид искусства?

Сломаете мозги: Какие пошлости проскальзывали в эфир шоу "Поле чудес"? Фото © 1tv.ru

Посмотрите на картинку и подумайте хорошенько, какую букву нужно подставить? Ладно, не будем тянуть и мучить вас дальше — правильный ответ "лубок".

Интересно, а вы знаете про этот забавный факт? Чтобы лучше выбрить щёки, парикмахеры раньше могли засунуть в рот клиенту либо палец, либо другой предмет. Какой? Варианты ответа: ложку, помазок, огурец. Для кого-то ответ прозвучит абсурдно, но огурец вполне мог оказаться во рту у клиента в те времена.

Сможете ли вы выиграть автомобиль или позорно уйдёте первым на шоу "Поле чудес": Проверьте себя. Фото © 1tv.ru

Курьёзный случай произошёл на шоу, когда игроки начали крутить барабан и пытаться отгадывать слово, обозначающее устье русской печи. Сначала отгадали букву "о", потом "й", а затем и "х". И тут, когда слово с пропуском в одну букву начало напоминать ругательство, все игроки заволновались. Однако Якубович только подливал масла в огонь и говорил: "Смотрите на меня, сразу придёт в голову правильная буква, а потом и всё слово".

Избранное из "Поля чудес": Какие слова ставили в тупик участников и зрителей? Фото © 1tv.ru