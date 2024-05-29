Муж помоложе, чтобы жить веселее: 5 плюсов брака с избранником, кто младше на 5 лет и более

Пары, в которой жена моложе мужа, воспринимаются как совершенная норма, даже разница больше 10 лет мало кого смущает. Но не только мужчины могут выбирать партнёршу помоложе. Недавно стало известно, что большинство россиянок, находящихся в активном поиске, присматриваются к кандидатам на руку и сердце, которые младше их. Причём не на пару лет, а на 5–7. Причиной назвали факт, что женщины считают себя привлекательными и поэтому могут позволить более молодого партнёра.

Нормально ли это? Какие плюсы отношений с юношей привлекают женщин и какие проблемы могут возникнуть в таком браке? Life поговорил с клиническим психологом Станиславом Самбурским и всё выяснил. Если ваш супруг тоже моложе и вы попадаете в тему этого материала, то проверьте, как много из перечисленного совпадает с вами. Итак, какие главные плюсы брака с избранником, кто младше на 5–7 лет помимо яркого секса?

1. Заразный оптимизм

Почему женщины выбирают себе в партнёры мужчин младше себя? Кадр из фильма "Бабник", режиссёр Дэвид Маккензи, сценаристы Джейсон Холл, Пол Колсби / Kinopoisk

Первый плюс молодого любовника в его большей энергии — и речь не только про постель, но и про его оптимизм. Юноши ещё не отягощены негативным опытом, смотрят на жизнь и перспективны гораздо более радостно. В молодости уровень эндорфинов выше — и юноша рядом заряжает оптимизмом.

2. Возможность экспериментировать

Второй причиной за молодость является усталость женщины быть рядом с ровесником, который на любую идею находит 158 причин, почему ничего нового делать не стоит, сидит и бубнит. В какой-то момент приходит разочарование и желание назвать мужа увальнем. Молодой партнёр, наоборот, зачастую открыт для новых идей и экспериментов. И снова речь не только про постель. Поехать в глэмпинг, прокатиться на сапах, просто выбраться в центр: для молодого мужчины это формат "взял и сделал", что очень привлекает женщину.

3. Равноправие и ухаживания

Какие есть преимущества отношений с молодым юношей для женщин? Кадр из фильма "Запутались в любви", режиссёр Леандер Хауссман, сценарист Гернот Гриксч / Kinopoisk

Для женщин опытных неожиданным, но долгожданным бонусом общения с молодым мужчиной становятся равноправие и партнёрство в отношениях. Банальное мытьё посуды уже не является проблемой для мужчин — и это подкупает. А приготовленный ужин реально можно есть, и мужчина готовит не только на 8 Марта, спрашивает, устала ли ты, и спокойно делает работу по дому.

4. Больше секса

Кроме позитивных изменений с точки зрения эмоционального благополучия молодой мужчина подталкивает женщину к большей физической активности. У него много энергии, он с удовольствием зовёт прогуляться, на пробежку, в поездку. Изменение ритма жизни и увеличение активности положительно влияют на физическое состояние и могут замедлить процессы старения.

5. Новый круг общения

5 главных плюсов отношений с парнем, который моложе на 5 и более лет. Кадр из фильма "Нянька по вызову", режиссёр Барт Фрейндлих, сценарист Барт Фрейндлих / Kinopoisk

С возрастом людям сложнее завязать дружеские или романтические отношения. Люди начинают жить в своих ограниченных информационных пузырях, снова и снова обсуждая давно прошедшие приключения, но не совершая ничего нового. Мужчина, если женщина ему реально интересна, пустит её в свой круг общения, и расширение круга знакомств позитивно повлияет на её эмоциональное благополучие. Люди — социальные животные, и "разношёрстный" круг общения укрепляет социальное здоровье каждого человека.