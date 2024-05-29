Готовьтесь к угрозам: Психолог назвала правила безопасного предложения о разводе

Первый разговор супружеской пары о разводе всегда сопряжён со стрессом. А если муж ещё и отличается вспыльчивостью, то предложение разойтись может лишить его контроля над собой. В этом случае нужна подготовка, заявила клинический психолог Маргарита Алексеева.

По словам эксперта, перед важной беседой стоит позаботиться не только о возможном месте проживания на случай большой ссоры, но и о своей безопасности. Рекомендуется уведомить близких о том, что вам с супругом предстоит серьёзный разговор. Если через установленное время вы не выйдете на связь, друзья или родные забьют тревогу.