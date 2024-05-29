Готовьтесь к угрозам: Психолог назвала правила безопасного предложения о разводе
Психолог Алексеева: Супруг может ответить угрозами на предложение о разводе
Первый разговор супружеской пары о разводе всегда сопряжён со стрессом. А если муж ещё и отличается вспыльчивостью, то предложение разойтись может лишить его контроля над собой. В этом случае нужна подготовка, заявила клинический психолог Маргарита Алексеева.
По словам эксперта, перед важной беседой стоит позаботиться не только о возможном месте проживания на случай большой ссоры, но и о своей безопасности. Рекомендуется уведомить близких о том, что вам с супругом предстоит серьёзный разговор. Если через установленное время вы не выйдете на связь, друзья или родные забьют тревогу.
"Ваш партнёр будет защищать себя, свой брак, свои границы. И он может это делать. Мы не берём в учёт ситуации прямые угрозы и насилие. Вряд ли он будет готов принять, понять и отпустить вас с пожеланиями всего хорошего", — рассказала собеседница РИА "ФедералПресс".
После развода приоритетным вопросом для бывших супругов становится раздел совместного имущества. Если брачный договор отсутствовал, процедура может затянуться. С такой проблемой, в частности, столкнулись блогеры Валерия и Артём Чекалины, которые решили разойтись в марте этого года.