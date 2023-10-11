Россиянам рассказали, когда необходимо заключать брачный договор

Те пары, которые вступают в брак во второй или третий раз, чаще всего заключают брачные договоры. При каких обстоятельствах это делать обязательно, пояснила юрист Виктория Данильченко.

"Столкнувшись однажды с разделом совместно нажитого имущества, люди больше не хотят длительных и выматывающих судебных разбирательств", — приводит слова юриста "Газета.ru".

По её словам, заключение брачного договора перед разводом является обоснованным и частым явлением. Это делается для того, чтобы избежать судебных разбирательств и разделить имущество согласно условиям документа. Кроме того, брачный договор оформляют при покупке недвижимости в ипотеку, если один в паре против кредитов или у него имеется плохая кредитная история.

Адвокат назвала главные причины, почему всё-таки нужно заключать брачный договор. Во-первых, документ имеет приоритет перед законом, который регулирует порядок раздела совместно нажитого имущества. Многие дела, пояснила Данильченко, могут рассматриваться судом дольше года, если супруги отказались оформлять брачный договор и собрались делить имущество. Кроме того, паре придётся заплатить госпошлину, максимальный размер которой составляет 60 тысяч рублей.

Во-вторых, итог раздела имущества через суд может быть не таким радужным, как вы предполагали. Адвокат приводит в пример ситуацию, если у пары есть две квартиры. Их можно поделить так: по половине квартиры каждому супругу, а ведь это неудобно. Зато при наличии брачного договора можно сойтись на том, что мужу достанется одно жильё, а жене — второе, подытожила юрист.